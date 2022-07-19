У кремля виникла дилема щодо наступу на Донбасі

У повідомленні розвідки міністерства оборони Великої Британії йдеться, що росія заявила політичною метою захоплення всієї Донецької області.

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Однак, як зазначають британські розвідники, оперативний темп та швидкість просування військ агресора, ймовірно, будуть дуже повільними без значної оперативної паузи для реорганізації та переоснащення.

Повідомляється, що перед вторгненням формування окупантів на Донбасі налічували приблизно 150 тисяч осіб особового складу.

У міноборони Британії інформують, що останніми тижнями росія під час проведення наступальних операцій у певному секторі часто діяла групами розміром із роту чисельністю близько 100 осіб.

У повідомленні наголошується на тому, що в росія намагається підтримувати ефективну наступальну бойову міць, однак через брак особового складу в кремля виникла дилема.

російському командуванню потрібно вирішити, чи перекидати резерви на Донбас, чи захищатися від українських контратак на південно-західному херсонському напрямі.

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Яка ситуація на Донбасі

Загарбники після окупації Сєвєродонецька й Лисичанська не можуть встановити контроль над Луганською областю. ЗСУ продовжують тримати оборону та контролювати невелику ділянку на Луганщині, де гинуть російські окупанти.

Водночас на Донбасі одна з найбільш напружених ситуацій. російські військові щодня проводять штурмові дії та завдають ударів з різних типів озброєння. Найбільше обстрілів на Краматорському, Бахмутському та Слов'янському напрямках.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ 19 липня, українським воїнам вдалося відбити відразу декілька атак ворога. Важливо додати, що 18 липня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Україні вдалося стабілізувати ситуацію на фронті.

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