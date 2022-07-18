ЗСУ завдали удару по ворогу на Ізюмському напрямку

Про успіхи ЗСУ повідомив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. Він написав, що українські сили вдарили по ворогу 17 липня.

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За деякими даними, росіяни покинули 2 або 3 окуповані села на південь від Сіверська. Ворожі війська, як відомо, намагаються встановити контроль над Сіверськом і просунутися у напрямку Бахмута.

А це, між іншим, один із їхніх основних напрямків зосередження основних зусиль у цій кампанії,

– написав Арестович.

Також він додав, що ЗСУ завдали удару по наступальному угрупованню окупантів на Ізюмському напрямку.



Росіяни покинули 2 – 3 окуповані села на південь від Сіверська / Карта бойових дій Deep State

Яка ситуація на Донбасі

росія хоче окупувати весь Донбас і вже практично захопила всю Луганську область. Однак ЗСУ продовжують тримати оборону Луганської області. Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що Україна контролює невелику ділянку на Луганщині, де гинуть російські окупанти.

Ситуація напружена у Донецькій області, де росія здійснює постійні обстріли по цивільному населенню. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, на Донецькому напрямку ворог намагається вести штурм біля Григорівки. Натомість ЗСУ вже відбили окупантів біля Верхньокам'янського, Спірного та Серебрянки.

Окупанти відновили наступ на Вуглегірську ТЕС на Бахмутському напрямку. російська армія вела штурм біля Новолуганського, Семигір'я та Вуглегірської ТЕС, однак після невдачі була змушена відійти.

Також ЗСУ зупинили штурм ворога на Кам'янку, Новомихайлівку та Вугледар. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілювали позицій ЗСУ.

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