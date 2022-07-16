Для того, щоб наступати на ТЕС, ворог перегрупувався. Про це повідомили в ранковому веденні Генерального штабу ЗСУ 16 липня.

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окупанти штурмують Бахмутський напрямок

Після перегрупування відновив наступ на Вуглегірську ТЕС, бойові дії тривають,

– мовиться в повідомлення.

Також росіяни штурмували напрямки Доломітне – Новолуганське та Доломітне – Семигір'я, але українські військові успішно відбили їх. Така ж доля спіткала окупантів на напрямку Роти – Вершина. Ворог змушений був відійти.

Обстріли на Бахмутському напрямку не припинялися. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Берестового та Нью-Йорка та артилерійських атак в районах Берестового, Соледара, Званівки, Семигір'я.

Ситуація на Донбасі

На Донецькому напрямку окупанти обстріляли райони Закітного, Сіверська, Григорівки, Тетянівки, Донецького та Райгородка. росіяни намагалися штурмувати напрямок Спірне – Івано-Дар'ївка. Проте українські захисники придушили наступ.

На Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках завдав авіаційного удару біля Авдіївки. Також загарбники обстріляли з артилерії Новобахмутівку, Авдіївку, Новомихайлівку, Павлівку, Золота Ниву, Времівку, Новопіль.

Коротко про інші напрямки

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін немає.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів позиції наших військ поблизу Заруцького, Старикового та Будівельного Сумської області.

На Харківському напрямку російські окупанти зосередили основні зусилля на обороні. Вони завдали авіаційного удару неподалік Мосьпанового та артилерійських обстрілів в районах Харкова, Питомника, Новопокровки, Протопівки, Руських Тишок, Дуванки та Коробочкиного.

На Слов'янському напрямку окупанти гатили з авіації по Богородичному. Артилерійські обстріли фіксувалися в районах Дібровного, Чепеля, Костянтинівки, Новомиколаївки, Мазанівки, Богородичного, Микільського та Гусарівки.

На Південнобузькому напрямку росіяни провели повітряну розвідку БпЛА, обстрілювали з артилерії райони Осокорівки, Трудолюбівки, Партизанського, Первомайського, Благодатного, Мурахівки, Квітневого, Оленівки, Степової Долини, Олександрівки і Таврійського.

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