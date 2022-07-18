Як сказав начальник Сіверської міської військової адміністрації Олексій Воробйов, місто й надалі контролюють Збройні Сили України. Хоча саме на Сіверськ і намагаються наступати окупанти.

Важливо росіяни отримали від ЗСУ "люлів" та вийшли з раніше окупованих сіл на Донеччині, – Арестович

Пропагандистські ЗМІ раніше повідомили, що Сіверськ перейшов під оперативний контроль росіян. За даними помічника міністра внутрішніх справ квазіреспубліки "ЛНР" Віталія Кисельова, "визвольні бої" за місто ведуться на його околицях

Відповідь представників України

Голова військової адміністрації Сіверська наголосив, що це все брехня.

Я тільки звідти – їздив розвозити хліб. Все під контролем Збройних Сил України. Сіверськ – це Україна,

– наголосив Олексій Воробйов.

Ситуація в Сіверській громаді станом на 18 липня залишається напруженою. Вдень окупанти гатили по сусідньому селу.

"Сьогодні більш-менш у Сіверську тихо було, а в Серебрянці були прильоти", – додав Воробйов.

Штурми та бої: ситуація на Сході

На Донецькому напрямку ворог намагається вести штурм біля Григорівки. Наразі активні бої там все ще тривають. Біля Верхньокам'янського, Спірного та Серебрянки ЗСУ вже відбили окупантів.

На Бахмутському напрямку путінські солдати обстріляли Берестове, Курдюмівку, Веселу Долину, Соледар, Бахмут, Вершини та територію Вуглегірської ТЕС. російська армія вела штурм біля Новолуганського, Семигір'я та Вуглегірської ТЕС. Так і не зазнавши успіху, окупанти були змушені відійти. Біля Берестового противник завдав ракетно-авіаційних ударів.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілювали позицій ЗСУ. Гатили вони з мінометів, ствольної та реактивної артилерії біля Кам'янки, Авдіївки, Красногорівки, Новомихайлівки, Кам'янського тощо.

На Кам'янку, Новомихайлівку та Вугледар ворог намагався йти штурмом, але ЗСУ завадили. путінські солдати зазнали втрат і відійшли.