У розвідці Великої Британії пояснили, що такі дії росіян спричинені цілою низкою факторів. Зокрема, на це безпосередньо вплинули нещодавні успіхи Збройних Сил України у напрямку витіснення окупантів із регіону.

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Командування росіян серйозно сприймає контрнаступ ЗСУ на Півдні

Британська розвідка зауважила, що росія справді укріплює свої оборонні позиції на тимчасово окупованих територіях Півдня України. Йдеться, зокрема, про переміщення живої сили, техніки та складів загарбників між Маріуполем та зайнятими населеними пунктами Запорізької області, а ще на Херсонщині. Зазначається, що заходи "безпеки" окупанти також посилюють у Мелітополі.

Збройні Сили України чинять тиск на російську лінію оборони у Херсонській області вже понад місяць, а нещодавні політичні заяви Володимира Зеленського та решти українських високопосадовців сигналізують про здійснення невдовзі наступальних операцій, направлених на витіснення російських сил із районів, котрі вони наразі контролюють.

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Дії росіян, ймовірно, є реакцією на:

очікувані українські контрнаступальні дії,

вимоги міністра оборони росії сєргєя шойгу, висунуті під час його нещодавнього приїзду на Донбас,

а також на удари ЗСУ по командних пунктах, ланцюжках матеріально-технічного забезпечення та скупченнях російських військ.

Враховуючи тиск на російську живу силу, укріплення позицій на Півдні у той час, коли боротьба за Донбас все ще триває, ймовірно, вказує на серйозність того, як російське командування сприймає загрозу втрат своїх позицій у південних регіонах України, підкреслили у розвідці Великої Британії.

Нагадаємо, що станом на ранок 17 липня Збройні Сили України за час повномасштабної війни вже ліквідували близько 38 300 російських загарбників. При цьому найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Бахмутському напрямку.

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