Актуальні дані оприлюднив український Генштаб. Інформація актуальна станом на ранок 17 липня.

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Скільки втратила росія за час війни в Україні:

особового складу – близько 38 300 (+160) осіб ліквідовано,

танків – 1684 (+7) одиниць,

бойових броньованих машин – 3879 (+5) одиниць,

артилерійських систем – 846 (+0) одиниць,

РСЗВ – 248 (+1) одиниць,

засоби ППО – 110 (+1) одиниць,

літаків – 220 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 188 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 688 (+1),

крилаті ракети – 166 (+4),

кораблі /катери – 15 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2746 (+11) одиниць,

спеціальна техніка – 68 (+0).

Актуальні втрати російських окупантів / Інфографіка Генштаб

Бахмут найгарячіший напрямок

У Генштабі додали, що найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

До слова, у ранковому зведенні у відомстві також повідомили про відбиті ворожі штурми на Донбасі – на Слов'янському та Бахмутському напрямках.

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