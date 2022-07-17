Актуальні дані оприлюднив український Генштаб. Інформація актуальна станом на ранок 17 липня.
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Скільки втратила росія за час війни в Україні:
- особового складу – близько 38 300 (+160) осіб ліквідовано,
- танків – 1684 (+7) одиниць,
- бойових броньованих машин – 3879 (+5) одиниць,
- артилерійських систем – 846 (+0) одиниць,
- РСЗВ – 248 (+1) одиниць,
- засоби ППО – 110 (+1) одиниць,
- літаків – 220 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 188 (+0) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 688 (+1),
- крилаті ракети – 166 (+4),
- кораблі /катери – 15 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2746 (+11) одиниць,
- спеціальна техніка – 68 (+0).
Актуальні втрати російських окупантів / Інфографіка Генштаб
Бахмут найгарячіший напрямок
У Генштабі додали, що найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
До слова, у ранковому зведенні у відомстві також повідомили про відбиті ворожі штурми на Донбасі – на Слов'янському та Бахмутському напрямках.
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