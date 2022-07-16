Ці дані оприлюднив український Генштаб. Інформація актуальна станом на ранок 17 липня.

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Деталі про російські втрати на фронті

15 липня російські окупанти вирішили більше зосередитися на ракетних ударах по Україні, аніж відкритих бойових діях. Відтак і кількість загиблих окупантів за цей день зросла лише 140. Загальна їх кількість – 38140 осіб. Ці дані приблизні.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Натомість українським захисникам вдалося збити одразу сім крилатих ракет, який ворог випустив по мирних українських містах.

Також ворог втратив

танків – 1677 (+5 за один день),

бойових броньованих машин – 3874 (+8)

артилерійських систем – 846 (+4) од,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 687 (+6),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2735 (+4)

спеціальна техніка – 68 (+1)

Щодо загальної кількості втрат за час війни, то тут варто відзначити