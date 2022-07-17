На Донбасі ЗСУ відбили штурм ворога

Про це повідомив Генштаб ЗСУ 17 липня в ранковому зведенні. окупанти зазнали втрат на Слов'янському та Бахмутському напрямках.

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На Слов'янському напрямку ворог накрив вогнем із мінометів, ствольної й реактивної артилерії в районах восьми міст – Дібровного, Микільського, Подолівки, Мазанівки, Адамівки, Чепіля, Краснопілля та Курульки.

З артилерії також окупанти обстріляли цивільну та військову інфраструктуру поблизу Закітного, Григорівки, Тетянівки, Званівки, Міньківки, Райгородка та інших.

Вів штурмові дії в районі населеного пункту Івано-Дар'ївка, успіху не мав. Намагався просунутись в напрямку Верхньокам'янки. Отримав рішучу відсіч, зазнав втрат і відійшов. Вів повітряну розвідку БпЛА оперативно-тактичного рівня неподалік Званівки, Федорівки і Серебрянки,

– йдеться у повідомленні.

На Бахмутському напрямку росіяни вгатили в районах населених пунктів Новолуганське, Берестове, Білорогівка, Вершина, Виїмка, Суха Балка, Олександропіль та території Вуглегірської ТЕС.

"Українські воїни грамотно відбили чергову спробу розвідки боєм поблизу Берестового та Білогорівки. Також окупанти завдали ракетно-авіаційних ударів неподалік Соледара, Покровського та Світлодарська", – додали у Генштабі.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають регулярні обстріли позицій українських військ по лінії зіткнення. Окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Кам'янки, Щербаків та Малих Щербаків.

Україна втримає Донбас

Вчора українські військові також мали успіх на Донбасі, зокрема воїни зупинили чергову спробу росіян заволодіти автошляхом між Лисичанськом та Бахмутом.

До слова, військовий експерт та кореспондент The Kyiv Independent Ілля Пономаренко вважає, що останній потужний наступ росії на Донеччину може стати третім та вирішальним етапом у війні.

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