Вічний "цар"

Й для того, щоб путін мав можливість перейти до посади головного керівника, вождя, предстоятеля, я не знаю, цього нового "Радянського Союзу". І тоді йому буде потрібно залишатися на посаді президента російської федерації.

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Але зараз, якби він говорив про створення цього "союзу", а потім його не створив, це з позиції піару було б величезною втратою. Здебільшого путін використовує це, щоб нас шантажувати, тому що успіхів військових у нього небагато.

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І я думаю, що наразі головний, хто зацікавлений в перемовинах, – це російська федерація. У них там дуже простий меседж до нас: якщо ми не погодимося на ці перемовини і не почнемо їх одразу ж зараз, тоді вони будуть просто анексувати ці території (тимчасово окупований південь і Донбас – 24 канал) й тоді все буде набагато складніше, тому що не буде ходу назад.

Саме через це вони і розповсюджують всі ці чутки, щоб це створювало тиск на українську владу.

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Було б набагато символічніше це створити в грудні, коли буде сторіччя Радянського Союзу. Але не зараз. Втім, звичайно, сам факт того, що ми про це говоримо, – це також є фактором психологічного тиску.

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