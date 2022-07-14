Одна з останніх – зібрання загадкового шабашу своїх поплічників 15 липня. На ньому він разом із двома вірними псами – білоруським диктатором олександром лукашенком й українським експрезидентом-утікачем віктором януковичем – нібито "воскресять" подобу радянщини, проголосивши "єдність" країни-монстра рф, поглинутої нею білорусі та України (точніше, її тимчасово окупованих територій). Про те, наскільки реальним є такий божевільний сценарій, в ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу розповів колишній депутат держдуми росії Ілля Пономарьов – єдиний, хто свого часу виступив проти окупації Криму в парламенті країни-агресора. Будучи вірним своїй позиції, згодом він переїхав до України і набув її громадянства.

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Що задумав неофюрер

15 липня путін буцімто може оголосити про таке собі відродження СРСР і підписати "угоду" з лукашенком і януковичем. Чи дійсно таке може бути і який в цьому інтерес для нього, окрім якогось бутафорського кроку?

Я вважаю, що імовірність того, що він буде рухатися в напрямку відновлення СРСР дуже велика. І це, звичайно, буде не Радянський Соціалістичний Союз. Але російською мовою це можуть назвати "Союз суверенных славянских республик". Так само буде, як СССР. І англійською мовою також буде USSR в цьому випадку.

Але в тій ситуації, в яку він потрапив в Україні, я не розумію, як він це може зробити. З самого початку я вважав, що путін буде в грудні щось таке створювати, як союз між росією та білоруссю, й долучатиме до нього псевдореспубліки російських терористів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, Придністров’я і, мабуть, також Південну Осетію й навіть Абхазію.

Але зараз, коли статус цих псевдореспублік незрозумілий, з Україною війна, білорусь також в цьому випадку, я вважаю, буде утримуватись від цього. Тому я не розумію, як це можна створити чисто технічно.

Ще лунала така думка, що путін нібито захоче сюди номінально включити окуповані території півдня – тобто те, що поки що ЗСУ не відбили. Він може на це піти? Адже це виглядатиме більше як ритуальний жест з його боку.

Я саме про це і кажу, що це можливо зробити, на мою думку, тільки в тому випадку, коли військові дії припиняться. Це неможливо зробити, коли триває відверта війна. Припустимо, що Луганщина буде повністю окупована. Тоді вони можуть сказати: "Окей, ця псевдореспубліка вже існує у своїх визнаних російською федерацією кордонах. Отже вона існує як країна".

А території Донеччини чи Херсонщини – вони всі окуповані частково. Якщо їх долучають, то що – вони долучають до складу цього "Радянського Союзу" території в стані війни? Я вважаю, що це буде дуже складно.

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путін продовжуватиме намагатися втягнути лукашенка у війну проти України, але той відкараскуватиметься до останнього / Фото getty Images

План упокорення шантажем

Тобто це більше, мабуть, як завжди фікція для внутрішнього споживача? Мовляв, от, ми робимо "історичний" крок.

Ні, я вважаю, що це трохи інше. Якби це було створено, то, звичайно, для внутрішньої аудиторії. Й для того, щоб путін мав можливість перейти до посади головного керівника, вождя, предстоятеля, я не знаю, цього нового "Радянського Союзу". І тоді йому буде потрібно залишатися на посаді президента російської федерації.

Але зараз, якщо він буде говорити про створення цього "союзу", а потім його не створить, ну, це з позиції піару буде величезною втратою. Я вважаю, що для внутрішнього споживання він про це зараз говорити не буде. Здебільшого путін використовує це, щоб нас шантажувати, тому що успіхів військових у нього небагато.

І я думаю, що наразі головний, хто зацікавлений в перемовинах, – це російська федерація. У них там дуже простий меседж до нас: якщо ми не погодимося на ці перемовини і не почнемо їх одразу ж зараз, тоді вони будуть просто анексувати ці території й тоді все буде набагато складніше, тому що не буде ходу назад. Саме через це вони і розповсюджують всі ці чутки, щоб це створювало тиск на українську владу.

Отже навіть якщо він щось і заявить 15 липня, то це буде більше попередження, а не констатація про створення цією структури?

Було б набагато символічніше це створити в грудні, коли буде сторіччя Радянського Союзу. А зараз я вважаю, що ні. Зараз будуть певні рішення, які стосуються промисловості й можливості для уряду мобілізувати потужності російських підприємств на військовий курс цієї "операції". Вони там призначать нову людину на посаду, віцепрем'єра цього, дениса мантурова, підвищать його. Я думаю, що це буде головне.

Але, звичайно, сам факт того, що вони там збираються для чогось і що ми про це говоримо – це також є фактором психологічного тиску. Тому що навіть якщо нічого там не відбудеться, в цю п'ятницю, всі ж запам'ятають, ми самі запам'ятаємо, що була погроза, і в майбутньому будемо більш обережними.

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Як путін і лукашенко взяли в лещата самі себе

І ще було таке припущення, що буцімто в цю дату, якщо він не створить цей СРСР 2.0, то може разом з лукашенком оголосити офіційно війну, аби якось виправдати загальну мобілізацію. Чи є вірогідність ще такого розвитку подій?

З військової позиції це – єдине, що можна зробити для перемоги. Тому що без цього це буде неможливо. Але з політичної позиції для путіна цей крок дуже небезпечний. Адже навіть якщо без мобілізації він буде казати "у нас війна", то геть таке висловлювання – дуже погано для нього. Тому що це висвітлить, що він не може перемогти і що його очікування від самого початку були помилковими. Тому я вважаю, що це навряд чи відбудеться.

Водночас всі зауважують, що лукашенко ніби як до останнього намагається пропетляти з цим рішенням – він ніби і за, але остаточно не може прямо заявити, що він уже дійсно готовий вступати у війну.

Так само я вважаю, що лукашенко буде петляти до останнього. Тому що він розуміє, що це дуже небезпечно, і тому що він не хоче бути заручником у путіна. Він і так від нього залежить майже на 100%. Якщо лукашенко піде на війну – ну, взагалі жодної незалежності не залишиться. Тому думаю, що він щонайменше буде намагатися уникнути цього, як може.

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