Ці чеченці – бійці ГУР, які воюють спільно з "Шаманбатом". Про це пише 24 Канал з посиланням на джерела у розвідці.
Що відомо про звернення до Кадирова?
Кадиров після атаки дронів на висотну будівлю в Грозному закликав ЗСУ визначити місце для зустрічі "віч-на-віч".
"Звертаюся до укронацистів та їх поплічників: якщо дійсно хочете воювати, визначте місце, де зможете зустрітися з нами віч-на-віч. Зробіть це, якщо вважаєте себе воїнами чи чоловіками", – сказав він.
Опісля представники ЗС Чеченської республіки Ічкерія на чолі з Абдул-Хакімом записали відео для Кадирова.
Важливо! Абдул Хакім Ажієв – Головнокомандувач Збройних Сил ЧРІ (Чеченської республіки Ічкерія), заступник Міністра оборони ЧРІ. Учасник Другої російсько-чеченської війни, учасник Сирійської війни проти режиму Асада та російських сил в Сирії, учасник російсько-української війни. Брав участь в битві за Бахмут, операціях у Бєлгородській області, в боях на Харківщині, в операції в Брянській області, у битві за Торецьк та на інших інших ділянках фронту.
Звернення до Кадирова: дивіться відео
Кадиров, ти ж хотів локацію. Ось наша локація. Ти хотів у вічі подивитися. Ось ми тут. Давай, приїжджай. Подивимося очі. Ти ж любиш говорити там по-чоловічому і розібратися. Ми готові, ми згодні. Приїдемо, зустрінемося, поговоримо,
– йдеться у зверненні.
Бійці звернулися до Кадирова: дивіться відео
Вибухи в Чечні: останні новини
Росіяни писали, що вранці 5 грудня вибухи чули у Грозному. Там дрон потрапив у хмарочос, розташований за 800 метрів від резиденції Кадирова.
РосЗМІ стверджують, що "приліт" був у хмарочос комплексу "Грозний Сіті". Поблизу також розташована будівля ФСБ.
На опублікованих фото видно серйозне пошкодження фасаду 28-поверхової будівлі.