Ці чеченці – бійці ГУР, які воюють спільно з "Шаманбатом". Про це пише 24 Канал з посиланням на джерела у розвідці.

Що відомо про звернення до Кадирова?

Кадиров після атаки дронів на висотну будівлю в Грозному закликав ЗСУ визначити місце для зустрічі "віч-на-віч".

"Звертаюся до укронацистів та їх поплічників: якщо дійсно хочете воювати, визначте місце, де зможете зустрітися з нами віч-на-віч. Зробіть це, якщо вважаєте себе воїнами чи чоловіками", – сказав він.

Опісля представники ЗС Чеченської республіки Ічкерія на чолі з Абдул-Хакімом записали відео для Кадирова.

Важливо! Абдул Хакім Ажієв – Головнокомандувач Збройних Сил ЧРІ (Чеченської республіки Ічкерія), заступник Міністра оборони ЧРІ. Учасник Другої російсько-чеченської війни, учасник Сирійської війни проти режиму Асада та російських сил в Сирії, учасник російсько-української війни. Брав участь в битві за Бахмут, операціях у Бєлгородській області, в боях на Харківщині, в операції в Брянській області, у битві за Торецьк та на інших інших ділянках фронту.

Кадиров, ти ж хотів локацію. Ось наша локація. Ти хотів у вічі подивитися. Ось ми тут. Давай, приїжджай. Подивимося очі. Ти ж любиш говорити там по-чоловічому і розібратися. Ми готові, ми згодні. Приїдемо, зустрінемося, поговоримо,

– йдеться у зверненні.

Бійці звернулися до Кадирова: дивіться відео

