Кадиров не з'являється вже понад 4 дні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела в розвідці.

Дивіться також "Ми тут, приїжджай": чеченці, які воюють на боці України, кинули виклик Кадирову

Чи прийшов Кадиров на зустріч?

Раніше Рамзан Кадиров закликав ЗСУ назвати місце для зустрічі "віч-на-віч". Після того як ЗС Чеченської Республіки Ічкерія на чолі з Абдул-Хакімом запросили Кадирова на локацію, він досі не з'явився там.

У зверненні Абдул Хакім Ажієв заявив, що чекає на главу Чечні четвертий або п'ятий день. Також додав, що бійці не можуть очікувати його місяцями, але готові дати ще кілька днів.

Відправ хоча б когось. Мені вже навіть не зручно перед усіма. Так голосно кричав, щоб локацію скинули. Тобі скинули її. Я розумію, що ти хворієш, але хоч когось відправ зі своїх. Щоб не даремно було все це,

– сказав Ажієв.

Звернення Ажієва до Кадирова: дивіться відео

Яка ситуація в Чечні?