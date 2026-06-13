Бої за місто тривають. Про це пише ISW.

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Яка ситуація навколо Костянтинівки?

Аналітики зазначають, що російські джерела поширюють відео, на яких нібито зафіксовано дії окупантів у різних частинах Костянтинівки – зокрема в північній, західній, південно-західній та центральній частинах міста. В ISW вважають, що це є елементом когнітивної війни, метою якої є створення враження значно ширшої присутності російських сил, ніж є насправді.

За оцінками Інституту, опубліковані кадри могли бути зняті під час серії інфільтраційних місій, які російські підрозділи проводили протягом кількох останніх днів. Українські військові повідомляють, що в центрі Костянтинівки може діяти близько 100 – 250 російських військових, які проникають у місто малими групами з певною періодичністю.

Водночас експерти ISW наголошують, що геолокаційні відео охоплюють ширшу територію, ніж та, яку могли б утримувати такі обмежені сили, що свідчить про поетапні інфільтраційні дії, а не про стійкий контроль. Аналітики також вказують, що частина публікацій може бути синхронізована для створення ефекту масштабнішого наступу, а також для впливу на російську аудиторію.

Попри інформаційний тиск, ISW підтверджує, що російські війська все ж досягають окремих тактичних успіхів у межах міста та на підступах до нього. Українські позиції на півдні та південному сході Костянтинівки зазнають поступового ускладнення через інфільтраційні дії противника.

За даними аналітиків, бойові дії тривають також у напрямку прилеглих населених пунктів і транспортних шляхів, зокрема на південь і захід від міста. Водночас українські сили продовжують утримувати ключові позиції, а повного прориву оборони не зафіксовано.

ISW зазначає, що Костянтинівка залишається одним із пріоритетних напрямків російського літнього наступу 2026 року. Водночас експерти сумніваються у здатності Росії здійснити швидкий оперативний прорив через "пояс фортець" і наголошують, що просування відбувається повільно та з великими втратами.

Нагадаємо, Росія зосереджує значні сили на Донеччині, зміщуючи основний тиск у бік Костянтинівки, яку розглядає як одну з ключових цілей наступу. Водночас, за словами генерала Миколи Маломужа, українські оборонні рубежі стримують просування ворога попри його активізацію на цьому напрямку. Російські війська намагаються створити умови для оточення міста та подальшого ураження його артилерією, ракетами й дронами.