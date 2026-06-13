Про цей йдеться в новому аналітичному звіті ISW.

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Яка ситуація на фронті?

Російські війська продовжили наступальні дії на півночі Сумської області, намагаючись створити буферні зони вздовж кордону. Крім того, зафіксовані артилерійські удари по місту Суми, внаслідок чого є поранені та пошкоджена цивільна інфраструктура. Українські Сили оборони утримують позиції та завдають ударів по російських цілях у прикордонних районах Курської області.



Ситуація на Сумському напрямку / Карта ISW

На Харківському напрямку російські сили продовжували наступальні дії в північній частині області, однак без просування. У напрямку Куп'янська фіксувалися спроби інфільтрації російських підрозділів, які були уражені українськими силами. Також повідомляється про удари по російських логістичних та інфраструктурних об'єктах у прикордонних районах Росії.

Як триває оборона Харківської області: дивіться карти ISW

У Донецькій області бойові дії тривали одразу на кількох напрямках – зокрема в районах Слов'янська, Лимана, Покровська та Костянтинівки. Російські війська здійснювали штурмові та інфільтраційні дії, однак підтверджених просувань не зафіксовано.

Українські війська відбили російський штурм на Покровському напрямку. Відомо, що Сили оборони України знищили близько 100 російських солдатів на двокілометровій ділянці автомагістралі Т-0508 Покровськ – Гришине за останні 50 днів

Ситуація на Донеччині: дивіться карти ISW

На південному напрямку російські підрозділи продовжували спроби атак та інфільтрації, зокрема в районі Гуляйполя та Оріхова, однак також не досягли значних результатів. Крім того, росіяни заявляють, що втратили майже всю територію поблизу Оріхова, яку вдалося захопити у 2025 році. Своєю чергою, українські сили завдають ударів по військових об'єктах у Запорізькій області та на окупованих територіях, включно з районами Бердянська та Мелітополя.

Також російські війська наступали на північний схід від Херсона в напрямку Антонівського мосту, але не просунулися.

Ситуація на Південному напрямку / карти ISW

Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що на фронті в Україні нібито перебувають понад 700 тисяч російських військових. Відомо, що російський диктатор підписав наказ про збільшення штатної чисельності російської армії. Відтепер кількість військовослужбовців у складі Збройних сил Росії офіційно зросла на 7360 осіб.