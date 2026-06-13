Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.

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Какова ситуация на фронте?

Российские войска продолжили наступательные действия на севере Сумской области, пытаясь создать буферные зоны вдоль границы. Кроме того, зафиксированы артиллерийские удары по городу Сумы, в результате чего есть раненые и повреждена гражданская инфраструктура. Украинские Силы обороны удерживают позиции и наносят удары по российским целям в приграничных районах Курской области.



Ситуация на Сумском направлении / Карта ISW

На Харьковском направлении российские силы продолжали наступательные действия в северной части области, однако без продвижения. В направлении Купянска фиксировались попытки инфильтрации российских подразделений, которые были поражены украинскими силами. Также сообщается об ударах по российским логистическим и инфраструктурным объектам в приграничных районах России.

Как продолжается оборона Харьковской области: смотрите карты ISW

В Донецкой области боевые действия продолжались сразу на нескольких направлениях – в частности, в районах Славянска, Лимана, Покровска и Константиновки. Российские войска осуществляли штурмовые и инфильтрационные действия, однако подтвержденных продвижений не зафиксировано.

Украинские войска отбили российский штурм на Покровском направлении. Известно, что Силы обороны Украины уничтожили около 100 российских солдат на двухкилометровом участке автомагистрали Т-0508 Покровск – Гришино за последние 50 дней

Ситуация в Донецкой области: смотрите карты ISW

На южном направлении российские подразделения продолжали попытки атак и инфильтрации, в частности в районе Гуляйполя и Орехова, однако также не достигли значительных результатов. Кроме того, россияне заявляют, что потеряли почти всю территорию вблизи Орехова, которую удалось захватить в 2025 году. В свою очередь, украинские силы наносят удары по военным объектам в Запорожской области и на оккупированных территориях, включая районы Бердянска и Мелитополя.

Также российские войска наступали к северо-востоку от Херсона в направлении Антоновского моста, но не продвинулись.

Ситуация на Южном направлении / карты ISW

Напомним, Владимир Путин заявил, что на фронте в Украине якобы находятся более 700 тысяч российских военных. Известно, что российский диктатор подписал приказ об увеличении штатной численности российской армии. Отныне количество военнослужащих в составе Вооруженных сил России официально увеличилось на 7360 человек.