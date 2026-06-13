О решении российского диктатора сообщили в российском Минобороны.

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Что известно об увеличении численности российской армии?

Согласно подписанному указу, общая штатная численность вооруженных сил России установлена на уровне 2 399 130 человек. Из них 1 510 000 составляют военнослужащие. Предыдущий указ, подписанный 4 марта 2026 года, предусматривал численность военнослужащих на уровне 1 502 640 человек.

Таким образом, новое решение Кремля официально увеличило количество военных в составе российской армии на 7360 человек.

Отметим, что 12 июня Владимир Путин во время встречи с российскими военными заявил, что в войне против Украины участвуют более 700 тысяч человек.

Напомним, New York Post сообщала, что российский диктатор Путин может сделать ставку на масштабное зимнее наступление против Украины после неудач на фронте. Эксперты издания предполагают, что Кремль попытается усилить атаки на критическую инфраструктуру, в частности энергетические объекты, железную дорогу и системы водоснабжения, чтобы создать гуманитарный кризис и усилить давление на Киев.

Однако Россия сталкивается с серьезными внутренними проблемами. Экономика страны несет значительные потери: растет дефицит бюджета, сокращаются доходы от нефти и газа, уменьшаются золотые резервы, а темпы набора новых военных уже не покрывают боевые потери. На этом фоне Кремль активизирует вербовку студентов, предлагая им различные льготы для привлечения в армию.