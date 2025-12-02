Подробиці повідомляє 24 Канал із посиланням на телеграм-канал Supernova+.

Які наслідки удару по Чеченській республіці?

За даними російських ресурсів, один з ударів припав на місце розташування підрозділу "Ахмат" у Гудермесі.

Місцеві мешканці зафільмували наслідки нічної детонації – на оприлюднених відео видно яскравий спалах та сильний вибух. Про масштаби руйнувань і можливі жертви російська сторона поки не повідомляє.

Дивіться кадри нічної атаки по Ічкерії / Відео Supernova+

Згодом стало відомо, що вибухи прогриміли не лише біля бази "Ахмату". У місті Ачхой-Мартан під приціл потрапила будівля ФСБ.

Судячи зі знімків із місця події, споруда зазнала серйозних пошкоджень: частина даху зруйнована, стіни та вікна вибиті, а на фасаді помітні сліди пожежі.

Будівля ФСБ до та після удару / Фото Supernova+

У Чечні атакували базу "Ахмат" та будівлю ФСБУ Чечні вдарили по базі "Ахмат" та будівлі ФСБ

Зазначимо, що днями у Грозному безпілотники вдарили по розташуванню російської військової частини, після чого на території та в приміщеннях виникла пожежа. Йдеться про базу полку Росгвардії "Ахмат-Північ".

Де ще було гучно в Росії?

  • Цього ж дня вибухи пролунали в Орловській області. Так, у Лівнах загорілася нафтобаза. Губернатор підтвердив пожежу на об'єктах паливно-енергетичного комплексу.

  • Напередодні, 1 грудня, в російському Каспійську, що в Дагестані, пролунали потужні вибухи. За повідомленнями місцевих джерел, регіон атакували безпілотники.

  • Імовірною ціллю була військово-морська база Каспійської флотилії, де розміщені підрозділи морської піхоти та берегової оборони.

  • Наприкінці листопада Росія також зіткнулася з низкою диверсій на залізниці. 20 листопада вибух пошкодив колії на Західно-Сибірській залізниці, а 28 листопада у Брянській області детонація на станції "Унеча" знищила цистерни з пальним і вивела з ладу частину інфраструктури.