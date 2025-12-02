Подробиці повідомляє 24 Канал із посиланням на телеграм-канал Supernova+.
Які наслідки удару по Чеченській республіці?
За даними російських ресурсів, один з ударів припав на місце розташування підрозділу "Ахмат" у Гудермесі.
Місцеві мешканці зафільмували наслідки нічної детонації – на оприлюднених відео видно яскравий спалах та сильний вибух. Про масштаби руйнувань і можливі жертви російська сторона поки не повідомляє.
Дивіться кадри нічної атаки по Ічкерії / Відео Supernova+
Згодом стало відомо, що вибухи прогриміли не лише біля бази "Ахмату". У місті Ачхой-Мартан під приціл потрапила будівля ФСБ.
Судячи зі знімків із місця події, споруда зазнала серйозних пошкоджень: частина даху зруйнована, стіни та вікна вибиті, а на фасаді помітні сліди пожежі.
Будівля ФСБ до та після удару / Фото Supernova+
Зазначимо, що днями у Грозному безпілотники вдарили по розташуванню російської військової частини, після чого на території та в приміщеннях виникла пожежа. Йдеться про базу полку Росгвардії "Ахмат-Північ".
Де ще було гучно в Росії?
Цього ж дня вибухи пролунали в Орловській області. Так, у Лівнах загорілася нафтобаза. Губернатор підтвердив пожежу на об'єктах паливно-енергетичного комплексу.
Напередодні, 1 грудня, в російському Каспійську, що в Дагестані, пролунали потужні вибухи. За повідомленнями місцевих джерел, регіон атакували безпілотники.
Імовірною ціллю була військово-морська база Каспійської флотилії, де розміщені підрозділи морської піхоти та берегової оборони.
Наприкінці листопада Росія також зіткнулася з низкою диверсій на залізниці. 20 листопада вибух пошкодив колії на Західно-Сибірській залізниці, а 28 листопада у Брянській області детонація на станції "Унеча" знищила цистерни з пальним і вивела з ладу частину інфраструктури.