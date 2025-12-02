Деталі розповідає 24 Канал із посиланням на матеріал F5Haber.

Що відомо про ураження російського корабля?

Міністерство транспорту та інфраструктури Туреччини повідомило, що танкер Midvolga 2, який прямував з Росії до Грузії з вантажем соняшникової олії, зазнав нападу за 150 кілометрів від узбережжя Туреччини.

За даними відомства, екіпаж корабля не постраждав. Там переконують, що судно зі справними двигунами продовжує рух у напрямку міста Синоп.

Тим часом сервіс, який відстежує рух суден у реальному часі, показує, що танкер Midvolga 2 востаннє фіксувався 11 днів тому біля берегів Криму та Ростова.



Відстеження російського корабля / Скриншот

Власником танкера є Середньоволзька судноплавна компанія, а судно побудоване у 2014 році.

Наразі не повідомляється, хто саме атакував судно.

Зауважимо, що 28 листопада Україна взяла на себе відповідальність за підрив танкерів Kairos та Virat, які належать "тіньовому флоту" Росії.

