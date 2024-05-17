Як далеко від України розташоване це російське місто, де саме на карті Новоросійськ, показує 24 Канал.
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Де розташований Новоросійськ
Новоросійськ — місто на Півдні Росії, зокрема, у Краснодарському краї. Цей населений пункт є важливим транспортним центром ворога.
Саме в Новоросійську розташована військово-морська база Чорноморського флоту та Новоросійський морський порт — найбільший порт країни-агресорки та Чорного моря, який складається з пасажирського та вантажного портів, а ще нафтоналивної гавані. Це вузол шосейних доріг та кінцевий пункт залізничної лінії від Краснодару.
Російське місто розташоване в Цемеській бухті – найбільшій затоці на Чорноморському узбережжі Кавказу, яка не замерзає взимку. Вона 15 кілометрів завдовжки та 2 — 9 завширшки, глибиною до 27 метрів. Бухта поділяє місто на східну (індустріальний район) і західну частини. На північному й південному заході місто оточене горами.
Де розташований Новоросійськ: дивіться карту
Згідно з маршрутами на картах, Новоросійськ розташований від окупованої Керчі за приблизно 170 кілометрів, від Севастополя 450, понад 760 кілометрів від крайньої східної точки України – села Рання Зоря Луганської області, більш ніж 700 від Запоріжжя, понад 1100 – від Херсона та Миколаєва, більш ніж 1200 кілометрів від Одеси.
Окупанти ховають свій флот у Новоросійську
- Зауважимо, що за допомогою такого переміщення окупанти намагаються врятувати свій флот від потужних і точних українських ударів.
- У квітні розвідка Великої Британії заявляла, що Росія вивела більшу частину кораблів і підводних човнів з Севастополя далі на схід. Зауважила: "Чорноморський флот, ймовірно, залишиться поряд з Новоросійськом, задля уникнення українського нападу з моря".
- На початку квітня речник ВМС заявляв, що ситуація більш-менш стабільна після знищення "Сергія Котова".
- Тоді Дмитро Плетенчук розповідав: "Ворог фактично перебуває в обороні, заховався на своїх базах, здебільшого це пункт базування у військово-морській базі Новоросійськ. Там вони навіть вхід закрили боновими загородженнями".