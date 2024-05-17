Як далеко від України розташоване це російське місто, де саме на карті Новоросійськ, показує 24 Канал.

Радимо прочитати Ілюзія життєдіяльності․ У якому стані перебувають кораблі російських ВМС – документи

Де розташований Новоросійськ

Новоросійськ — місто на Півдні Росії, зокрема, у Краснодарському краї. Цей населений пункт є важливим транспортним центром ворога.

Саме в Новоросійську розташована військово-морська база Чорноморського флоту та Новоросійський морський порт — найбільший порт країни-агресорки та Чорного моря, який складається з пасажирського та вантажного портів, а ще нафтоналивної гавані. Це вузол шосейних доріг та кінцевий пункт залізничної лінії від Краснодару.

Російське місто розташоване в Цемеській бухті – найбільшій затоці на Чорноморському узбережжі Кавказу, яка не замерзає взимку. Вона 15 кілометрів завдовжки та 2 — 9 завширшки, глибиною до 27 метрів. Бухта поділяє місто на східну (індустріальний район) і західну частини. На північному й південному заході місто оточене горами.

Де розташований Новоросійськ: дивіться карту

Згідно з маршрутами на картах, Новоросійськ розташований від окупованої Керчі за приблизно 170 кілометрів, від Севастополя 450, понад 760 кілометрів від крайньої східної точки України – села Рання Зоря Луганської області, більш ніж 700 від Запоріжжя, понад 1100 – від Херсона та Миколаєва, більш ніж 1200 кілометрів від Одеси.

До речі, у ніч на 17 травня в Новоросійську пролунало понад 30 потужних вибухів. Під ударом дронів опинилися порт і нафтобаза. Спалахнула пожежа.

Окупанти ховають свій флот у Новоросійську