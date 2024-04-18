За доповідями розвідок, після дій України у Чорному морі Росія переміщує кораблі, зокрема, носії "Калібрів", на Каспій.

Дивіться також Після дій України у Чорному морі Росія переміщує ракетоносії на Каспій, – Зеленський

Уникають українських нападів у морі

Розвідка Великої Британії у своєму звіті 8 квітня повідомила, що ще 1 квітня ракетний фрегат "Адмірал Григорович" провів роботи з поводження з озброєнням на об'єкті в порту Новоросійськ.

Зазначається, що сучасні російські військові кораблі, такі як фрегат "Адмірал Григорович", мають системи вертикального пуску для стрільби крилатими ракетами по морських та наземних цілях.

Такі ракети історично перезаряджалися у Севастополі. Однак станом на зараз його було переміщено до Новоросійська. Вочевидь окупанти побоюються нових успішних ударів України по суднах флоту, який і так "йде на дно".

Чорноморський флот, ймовірно, залишиться поряд із Новоросійськом, задля уникнення українського нападу з моря. Його інфраструктура технічного обслуговування, логістики та поводження з озброєнням у Новоросійську, швидше за все, була покращена, щоб підтримувати нові умови базування на невизначений термін,

– йдеться у повідомленні.

Відомо, що фрегат "Адмірал Григорович" спущений на воду у 2014 році. Основу його озброєння складають пускові установки 3С14, які використовують ракети "Калібр" та "Онікс" для ударів по українських містах.

Зауважимо, що з моменту усунення командувача Чорноморського флоту адмірала Віктора Соколова у березні 2023 року наразі флот демонструє чи не найменшу активність, яка була з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Чорноморський флот отримав нового командувача: коротко