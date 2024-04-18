По докладам разведок, после действий Украины в Черном море Россия перемещает корабли, в частности, носители "Калибров", на Каспий.
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Избегают украинских нападений в море
Разведка Великобритании в своем отчете 8 апреля сообщила, что еще 1 апреля ракетный фрегат "Адмирал Григорович" провел работы по обращению с вооружением на объекте в порту Новороссийск.
Отмечается, что современные российские военные корабли, такие как фрегат "Адмирал Григорович", имеют системы вертикального пуска для стрельбы крылатыми ракетами по морским и наземным целям.
Такие ракеты исторически перезаряжались в Севастополе. Однако по состоянию на сейчас он был перемещен в Новороссийск. Очевидно оккупанты опасаются новых успешных ударов Украины по судам флота, который и так "идет на дно".
Черноморский флот, вероятно, останется рядом с Новороссийском во избежание украинского нападения с моря. Его инфраструктура технического обслуживания, логистики и обращения с вооружением в Новороссийске, скорее всего, была улучшена, чтобы поддерживать новые условия базирования на неопределенный срок,
– говорится в сообщении.
Известно, что фрегат "Адмирал Григорович" спущен на воду в 2014 году. Основу его вооружения составляют пусковые установки 3С14, которые используют ракеты "Калибр" и "Оникс" для ударов по украинским городам.
Заметим, что с момента устранения командующего Черноморского флота адмирала Виктора Соколова в марте 2023 года сейчас флот демонстрирует едва ли не наименьшую активность, которая была с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Черноморский флот получил нового командующего: коротко
- Днем 2 апреля Черноморский флот России, который и так в последнее время идет на дно, получил нового командующего. Эту должность занял вице-адмирал Сергей Пинчук.
- По данным российских СМИ, эту информацию обнародовал глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу. По его словам, Путин подписал соответствующий указ.
- Как сообщил министр обороны России, другими двумя указами Путин назначил адмирала Александра Моисеева главнокомандующим Военно-морского флота и вице-адмирала Константина Кабанцова командующим Северного флота.