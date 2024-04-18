По докладам разведок, после действий Украины в Черном море Россия перемещает корабли, в частности, носители "Калибров", на Каспий.

Смотрите также После действий Украины в Черном море Россия перемещает ракетоносители на Каспий, – Зеленский

Избегают украинских нападений в море

Разведка Великобритании в своем отчете 8 апреля сообщила, что еще 1 апреля ракетный фрегат "Адмирал Григорович" провел работы по обращению с вооружением на объекте в порту Новороссийск.

Отмечается, что современные российские военные корабли, такие как фрегат "Адмирал Григорович", имеют системы вертикального пуска для стрельбы крылатыми ракетами по морским и наземным целям.

Такие ракеты исторически перезаряжались в Севастополе. Однако по состоянию на сейчас он был перемещен в Новороссийск. Очевидно оккупанты опасаются новых успешных ударов Украины по судам флота, который и так "идет на дно".

Черноморский флот, вероятно, останется рядом с Новороссийском во избежание украинского нападения с моря. Его инфраструктура технического обслуживания, логистики и обращения с вооружением в Новороссийске, скорее всего, была улучшена, чтобы поддерживать новые условия базирования на неопределенный срок,

– говорится в сообщении.

Известно, что фрегат "Адмирал Григорович" спущен на воду в 2014 году. Основу его вооружения составляют пусковые установки 3С14, которые используют ракеты "Калибр" и "Оникс" для ударов по украинским городам.

Заметим, что с момента устранения командующего Черноморского флота адмирала Виктора Соколова в марте 2023 года сейчас флот демонстрирует едва ли не наименьшую активность, которая была с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Черноморский флот получил нового командующего: коротко