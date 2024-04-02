Ранее российские пропагандистские телеграм-каналы писали о снятии с должности командующего российского флота адмирала Виктора Соколова. Уже позже ISW сообщил о назначении Сергея Пинчука. Сейчас кремлевский глава подписал соответствующий указ.

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Путин назначил нового командующего

Днем 2 апреля Черноморский флот России, который и так в последнее время все больше идет на дно, получил нового командующего. Эту должность занял вице-адмирал Сергей Пинчук.

По данным российских СМИ, эту информацию обнародовал глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу. По его словам, Путин подписал соответствующий указ.

Как сообщил министр обороны России, другими двумя указами Путин назначил адмирала Александра Моисеева главнокомандующим Военно-морского флота и вице-адмирала Константина Кабанцова командующим Северного флота.

Вы понимаете ту огромную ответственность, которая ложится на ваши плечи. И, надеюсь, вы справитесь с теми задачами, которые перед вами поставил верховный главнокомандующий вооруженных сил России, министерство обороны и, конечно, страна,

– заявил Шойгу.

Отмечается, что ранее оба были временными исполняющими обязанности на этих постах. Однако по состоянию на сейчас они заняли вышеупомянутые должности уже официально.

Что известно о Сергее Пинчуке

Известно, что Сергей Пинчук является уроженцем Севастополя, что во временно оккупированном Крыму. Там он окончил военное училище, а позже Черноморское высшее военно-морское училище Нахимова.

Службу он начинал в должности командира зенитно-ракетной батареи эскадренного миноносца "Настойчивый". С декабря 2011 года командовал Новороссийской военно-морской базой Черноморского флота.

Куда делся его предшественник