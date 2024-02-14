Вооруженные Силы Украины совместно с подразделениями ГУР МО уничтожили большой десантный корабль оккупантов – "Цезарь Куников". В момент поражения он находился в территориальных водах Украины на траверзе Алупки.

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"Цезарь Куников" уничтожили на переходе нескольких дронов MAGURA

Журналисты поинтересовались у главы ГУР МО о количестве личного состава уничтоженного вражеского "Цезаря Куникова", а также о технике и вооружении на российском корабле.

По словам Буданова, экипаж составляет 90 человек.

Однако пока неизвестно сколько из них удалось спасти. Буданов отметил, что точную цифру смогут назвать позже, поскольку поисково-спасательная операция россиян еще продолжается.

Они ищут уцелевших – пока результаты не очень,

– рассказал Буданов.

Глава ГУР МО отметил, что корабль вез груз из города Новороссийск в город Севастополь. По его словам, сам корабль был загружен и на переходе был уничтожен 5 беспилотными аппаратами.

Что известно об уничтоженном "Цезаре Куникове": кратко

СБУ, ГУР и ВСУ уничтожили уже 5 большой десантный корабль России. Последний "доплавался" в акватории Черного моря. "Цезарь Куников" участвовал во многих операциях многих операциях по всему миру, но конец ему пришел именно в Украине. В частности, судно побывало на таких заданиях:

в Косово на Балканах высаживал российский десант в 1999 году;

в Грузии был флагманом кораблей во время российско-грузинской войны в 2008 году;

в Сирии поддерживал режим Башара Асада и осуществлял обеспечение сирийской армии в 2015 году.

Кроме этого, представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что ликвидирован российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" был последним из трех БДК, которые ворвались в порт Бердянска в начале полномасштабного вторжения.