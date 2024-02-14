21:38, 14 февраля

Как отметил представитель ГУР Андрей Юсов, "Цезарь Куников", хоть и называется "большой десантный корабль", но перевозит не только личный состав. Он используется как для перевозки вооруженных сил, так и средств.

В этом случае на борту находился боекомплект, вероятнее, ракетное вооружение,

– заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

Он также добавил, что, по предварительной информации, большинству экипажа не удалось спастись.