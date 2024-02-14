Утром 14 февраля во временно оккупированном Крыму ГУР совместно с ВСУ затопили большой десантный корабль “Цезарь Куников”. Все, что известно об этом событии – читайте в тексте 24 Канала.
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Уничтоженный "Цезарь Куников" участвовал в операциях по всему миру
"Цезарь Куников" участвовал во многих операциях по всему миру, но конец ему пришел именно в Украине.
В частности, судно побывало на таких задачах:
- в Косово на Балканах высаживал российский десант в 1999 году;
- в Грузии был флагманом кораблей во время российско-грузинской войны в 2008 году;
- в Сирии поддерживал режим Башара Асада и осуществлял обеспечение сирийской армии в 2015 году.
БДК "Цезарь Куников" во время атаки, скорее всего, перевозил ракетное вооружение
Как отметил представитель ГУР Андрей Юсов, "Цезарь Куников", хоть и называется "большой десантный корабль", но перевозит не только личный состав. Он используется как для перевозки вооруженных сил, так и средств.
В этом случае на борту находился боекомплект, вероятнее, ракетное вооружение,
– заявил представитель ГУР Андрей Юсов.
Он также добавил, что, по предварительной информации, большинству экипажа не удалось спастись.
"Цезарь Куников" был взрывоопасным даже без дополнительного груза
Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук отметил, что соответствующий тип судов строили для высадки морского десанта на необустроенное морское побережье. И для этого большой десантный корабль имеет системы огневого прикрытия.
Речь идет прежде всего о "Град-М". По словам Плетенчука, это тот самый "Град", но в морской модификации. И его собственный боезапас составляет 320 ракет.
То есть даже не имея на борту дополнительного груза, он в принципе уже является взрывоопасным,
– подчеркнул Плетенчук.
Какие возможности потеряла Россия вместе с "Цезарем Куниковым"
Вместе с очередным ВДК Кремль потерял много возможностей.
Оккупанты не могут использовать свои десантные корабли по назначению, поэтому просто перевозят ими оружие, боеприпасы, ремонтное оборудование и тому подобное.
Поэтому я думаю, что минус этот корабль означает минус в логистике и минус фактически "ветеран" черноморского флота, который участвовал не в одном конфликте,
– констатировал руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт Александр Мусиенко.
"Цезарь Куников" был последним из трех БДК, которые ворвались в порт Бердянска
Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что ликвидированный российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" был последним из трех ВДК, которые ворвались в порт Бердянска в начале полномасштабного вторжения.
По его словам, "Саратов" и "Новочеркасск" тоже затонули.
БДК "Цезарь Куников" был уничтожен вместе с грузом - БК
Представитель ГУР МО Андрей Юсов констатировал, что спецоперация по уничтожению "Цезаря Куникова" прошла успешно, как и планировалось.
По его словам, корабль был уничтожен вместе с грузом – БК.
Оккупанты подтверждают уничтожение "Цезаря Куникова"
В Главном управлении разведки поделились свежими перехватами разговоров оккупантов. В них они обсуждают, что от вражеского судна после атаки спецназовцев ГУР МО Украины осталось только "маслянистое пятно".
Наблюдаю обломки и маслянистое пятно,
– констатирует российский пилот.
Большинство членов экипажа уничтоженного БДК "Цезарь Куников" погибли
Спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал о судьбе оккупантов, которые были на борту судна.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал о судьбе оккупантов, которые были на борту судна.По словам спикера, большинство россиян, которые находились на момент атаки на корабле, – погибли. В то же время сам "Цезарь Куников" отправился под воду. Российским оккупантам вряд ли удастся его восстановить.
В Сухопутных войсках прокомментировали потопление "Цезаря Куникова"
Уничтожение российского большого десантного корабля "Цезарь Куников" возле Крыма подтверждает тот факт, что враг не может безнаказанно ходить по украинским территориальным водам.
Об этом заявил командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.
Он отметил, что цель и основная задача Сил обороны Украины - "полное восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ".
ВМС прокомментировали потопление корабля России
По словам представителя Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, коллеги из Главного управления разведки в очередной раз отработали по очередному лишнему объекту в Черном море. Он иронично прокомментировал уничтожение вражеского корабля и процитировал Путина.
Как говорил президент России в свое время, "она утонула". Вот в принципе можем его словами прокомментировать ситуацию, которая произошла с большим российским десантным кораблем "Цезарь Куников",
– сказал он.
В Кремле отреагировали на потопление "Цезаря Куникова"
Кремль не будет комментировать потопление очередного судна. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Кремль не комментирует сообщения об атаке на российский корабль в Черном море. Он пояснил, что причина в том, что это связано с ходом спецоперации.
В сети показали видео взрывов на БДК "Цезарь Куников"
Телеграм-каналы публикуют видео, на которых видны вспышки. В подписи к роликам говорится, что это взрывы на корабле "Цезарь Куников". Если эти кадры правдивы, то судно поразили еще поздно ночью.
Взрывы на корабле "Цезарь Куников": смотрите видео
Пострадавшие и погибшие
"200-х" и "300-х" с БДК "Цезарь Куников" на медицинских автобусах везут в сторону Севастополя.
Очень много ДПС с мигалками,
– сообщают подписчики "Крымского ветра" с трассы Ялта – Севастополь.
Российские пропагандисты же заявляют, что "экипаж жив".
БДК потопили дроны "Magura"
В ГУР рассказали, что очередной российский корабль потопили с помощью дронов "Magura".
В ГУР отметили, что "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Интересно, что российский офицер, чьим именем назвали корабль, был убит ровно 81 год назад.
ВСУ подтвердили уничтожение "Цезаря Куникова"
Уничтожение российского корабля подтвердили в Генштабе ВСУ. Там добавили, что спецоперацию проводили совместно с Главным управлением разведки.
В момент поражения он находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки,
– заявили в Генштабе ВСУ.
СМИ начали писать о пораженном корабле
СМИ сообщили, что утром 14 февраля Главное управление разведки атаковало российский корабль "Цезарь Куников" дронами. После этого он затонул.
Россияне поднимали вертолеты
После того, как 14 февраля в Крыму прогремели взрывы, россияне подняли в воздух несколько единиц авиации. Вероятно, они что-то разыскивали в Черном море.
Известно, что два вертолета Ми-8 летали низко над морем вдоль берега от Алупки в сторону Кацивели и обратно. Кроме этого, заметили также противолодочный вертолет Ка-27 над морем в районе Фороса.
В Крыму прогремели взрывы
Около 6 утра в сети начали сообщать о взрывах во временно оккупированном Крыму. Неспокойно было в районе поселка Симеиз и Мисхора, неподалеку от Ялты.
Местные телеграм-каналы сразу начали предполагать, что мог затонуть российский корабль, ведь звуков пусков ракет, которые могли бы объяснить дым в море, не было слышно.