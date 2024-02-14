21:38, 14 лютого

Як зазначив представник ГУР Андрій Юсов, "Цезар Куніков", хоч і називається "великий десантний корабель", але перевозить не лише особовий склад. Він використовується як для перевезення збройних сил, так і засобів.

В цьому випадку на борту знаходився боєкомплект, ймовірніше, ракетне озброєння,

– заявив представник ГУР Андрій Юсов.

Він також додав, що, за попередньою інформацією, більшості екіпажу не вдалося врятуватися.