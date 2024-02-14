Зранку 14 лютого у тимчасово окупованому Криму ГУР спільно із ЗСУ затопили великий десантний корабель "Цезар Куніков". Усе, що відомо про цю подію – читайте у тексті 24 Каналу.
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Знищений "Цезар Куніков" брав участь в операціях по всьому світу
"Цезар Куніков" брав участь в багатьох операціях по всьому світу, але кінець йому прийшов саме в Україні.
Зокрема, судно побувало на таких завданнях:
- у Косово на Балканах висаджував російський десант у 1999 році;
- у Грузії був флагманом кораблів під час російсько-грузинської війни у 2008 році;
- у Сирії підтримував режим Башара Асада та здійснював забезпечення сирійської армії у 2015 році.
ВДК "Цезар Куніков" під час атаки, ймовірніше, перевозив ракетне озброєння
Як зазначив представник ГУР Андрій Юсов, "Цезар Куніков", хоч і називається "великий десантний корабель", але перевозить не лише особовий склад. Він використовується як для перевезення збройних сил, так і засобів.
В цьому випадку на борту знаходився боєкомплект, ймовірніше, ракетне озброєння,
– заявив представник ГУР Андрій Юсов.
Він також додав, що, за попередньою інформацією, більшості екіпажу не вдалося врятуватися.
"Цезар Куніков" був вибухонебезпечним навіть без додаткового вантажу
Представник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук наголосив, що відповідний тип суден будували для висадки морського десанту на необлаштоване морське узбережжя. І для цього великий десантний корабель має системи вогневого прикриття.
Мовиться передовсім про "Град-М". За словами Плетенчука, це той самий "Град", але у морській модифікації. І його власний боєзапас складає 320 ракет.
Тобто навіть не маючи на борту додаткового вантажу, він в принципі вже є вибухонебезпечним,
– підкреслив Плетенчук.
Які можливості втратила Росія разом із "Цезарем Куніковим"
Разом із черговим ВДК Кремль втратив багато можливостей.
Окупанти не можуть використати свої десантні кораблі за призначенням, тому просто перевозять ними зброю, боєприпаси, ремонтне обладнання тощо.
Тому я думаю, що мінус цей корабель означає мінус у логістиці і мінус фактично "ветеран" чорноморського флоту, який брав участь не в одному конфлікті,
– констатував керівник Центру військово-правових досліджень і військовий експерт Олександр Мусієнко.
"Цезар Куніков" був останнім з трьох ВДК, які вдерлися у порт Бердянська
Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що ліквідований російський великий десантний корабель "Цезар Куніков" був останнім з трьох ВДК, які вдерлися у порт Бердянська на початку повномасштабного вторгнення.
За його словами, "Саратов" і "Новочеркаськ" теж затонули.
ВДК "Цезар Куніков" був знищений разом із вантажем – БК
Представник ГУР МО Андрій Юсов констатував, що спецоперація зі знищення "Цезаря Кунікова" пройшла успішно, як і планувалося.
За його словами, корабель був знищений разом із вантажем – БК.
Окупанти підтверджують знищення "Цезаря Кунікова"
У Головному управлінні розвідки поділились свіжими перехопленнями розмов окупантів. У них вони обговорюють, що від ворожого судна після атаки спецпризначенців ГУР МО України залишилось лише "маслянистое пятно".
Спостерігаю обломки та маслянисте пляма,
– констатує російський пілот.
Більшість членів екіпажу знищеного ВДК "Цезар Куніков" загинули
Речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів про долю окупантів, які були на борту судна.
Речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів про долю окупантів, які були на борту судна.За словами спікера, більшість росіян, які перебували на момент атаки на кораблі, – загинули. Водночас сам "Цезар Куніков" відправився під воду. Російським окупантам навряд вдасться його відновити.
У Сухопутних військах прокоментували потоплення "Цезаря Кунікова"
Знищення російського великого десантного корабля "Цезар Куніков" біля Криму підтверджує той факт, що ворог не може безкарно ходити українськими територіальними водами.
Про це заявив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.
Він наголосив, що ціль та основна задача Сил оборони України - "повне відновлення територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів".
ВМС прокоментували потоплення корабля Росії
За словами речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, колеги з Головного управління розвідки вчергове відпрацювали по черговому зайвому об'єкту в Чорному морі. Він іронічно прокоментував знищення ворожого корабля та процитував Путіна.
Як казав президент Росії свого часу, "она утонула". От у принципі можемо його словами прокоментувати ситуацію, яка сталася з великим російським десантним кораблем "Цезар Куніков",
– сказав він.
У Кремлі відреагували на потоплення "Цезаря Кунікова"
Кремль не буде коментувати потоплення чергового судна. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков.
За словами Пєскова, Кремль не коментує повідомлення про атаку на російський корабель у Чорному морі. Він пояснив, що причина в тому, що це пов'язано з перебігом спецоперації.
У мережі показали відео вибухів на ВДК "Цезар Куніков"
Телеграм-канали публікують відео, на яких видно спалахи. У підписі до роликів мовиться, що це вибухи на кораблі "Цезар Куніков". Якщо ці кадри правдиві, то судно уразили ще пізно вночі.
Вибухи на кораблі "Цезар Куніков": дивіться відео
Постраждалі та загиблі
"200-х" та "300-х" із ВДК "Цезар Куніков" на медичних автобусах везуть у бік Севастополя.
Дуже багато ДПС з мигалками,
– повідомляють підписники "Кримського вітру" з траси Ялта – Севастополь.
Російські пропагандисти ж заявляють, що "екіпаж живий".
ВДК потопили дрони "Magura"
У ГУР розповіли, що черговий російський корабель потопили за допомогою дронів "Magura".
У ГУР зазначили, що "Цезар Куніков" отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Цікаво, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 81 рік тому.
ЗСУ підтвердили знищення "Цезаря Кунікова"
Знищення російського корабля підтвердили у Генштабі ЗСУ. Там додали, що спецоперацію проводили спільно з Головним управлінням розвідки.
У момент ураження він перебував у територіальних водах України поблизу Алупки,
– заявили у Генштабі ЗСУ.
ЗМІ почали писати про уражений корабель
ЗМІ повідомили, що вранці 14 лютого Головне управління розвідки атакувало російський корабель "Цезар Куніков" дронами. Після цього він затонув.
Росіяни піднімали вертольоти
Після того, як 14 лютого у Криму пролунали вибухи, росіяни підняли в повітря декілька одиниць авіації. Ймовірно, вони щось розшукували у Чорному морі.
Відомо, що два гелікоптери Мі-8 літали низько над морем вздовж берега від Алупки у бік Кацівелі і назад. Крім цього, помітили також протичовновий вертоліт Ка-27 над морем у районі Фороса.
У Криму пролунали вибухи
Близько о 6-й ранку у мережі почали повідомляти про вибухи у тимчасово окупованому Криму. Неспокійно було в районі селища Сімеїз та Місхора, що неподалік від Ялти.
Місцеві телеграм-канали одразу почали припускати, що міг затонути російський корабель, адже звуків пусків ракет, які могли б пояснити дим в морі, не було чутно.