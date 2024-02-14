У середу вранці, 14 лютого, ліквідацію судна підтвердили у Збройних Силах України. Водночас у цьому матеріалі 24 Канал показує на карті, де розташоване місто Алупка, в районі якого було завдано удар по ворогу.
Дивіться також "Magura" знищила "Цезаря", – великий десантний корабель Росії потопили розвідники
Де знищили "Цезар Куніков"
"Цезар Куніков" – це великий десантний корабель, що перебував на озброєнні Чорноморського флоту Росії у складі 197-ї бригади десантних кораблів 30 дивізії надводних кораблів та базувався у Севастополі.
Однак підбили його в районі Алупки, що на південний схід від Севастополя. У цьому місті є порт "Причал Алупка". Розташований він на Приморському провулку та має вихід на Чорне море.
Причал в Алупці, окупований Крим / Скриншот з російського сервісу "Яндекс Карти"
Станом на 2014 рік в Алупці проживало близько 8,5 тисячі людей – місто було курортним центром. Як відомо, від початку окупації Криму російські загарбники використовують український півострів як воєнну базу.
Де розташоване місто Алупка в окупованому Криму: дивіться на карті від Google maps
Більше про операцію
- Вранці 14 лютого в Криму чули щонайменше 5 вибухів. Міноборони ворожої держави поспішило заявити, що півострів атакували безпілотники, але нібито "усі цілі збила протиповітряна оборона". У Кремлі стверджують, що Україна випустила 6 дронів.
- Згодом Генштаб Збройних Сил своєю заявою засвідчив, що повідомлення росіян є брехливим. У командуванні нашої армії констатували, що вдалось потопити великий десантний корабель окупантів "Цезар Куніков". Сталося це не без допомоги розвідників.
- У Головному управлінні розвідки Міноборони проінформували, що ліквідували судно російських загарбників за допомогою дронів "Magura V5". Причетні до операції спецпризначенці "Групи 13" ГУР Міністерства оборони нашої держави.
- Водночас телеграм-канал "Кримський вітер" повідомляв, що після вибухів у морі біля берегів Криму фіксували американський безпілотний літальний апарат Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk. Він призначений для ведення розвідки.