Після того, як 14 лютого у Криму пролунали вибухи, росіяни підняли в повітря декілька одиниць авіації. Ймовірно, вони щось розшукують у Чорному морі.
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За морським боєм спостерігають США
Відомо, що два гелікоптери Мі-8 літають низько над морем вздовж берега від Алупки у бік Кацівелі і назад. Крім цього, помітили також протичовновий вертоліт Ка-27 над морем у районі Фороса.
Схоже, розпочалася пошуково-рятувальна операція,
– мовиться в повідомленні.
Над Чорним морем чути гул літаків.
Росіяни щось шукають у Чорному морі: дивіться відео
За тим, що відбувається біля берегів Криму, спостерігає американський БпЛА-розвідник.
За даними порталу відстеження авіаперельотів Flightradar, БПЛА Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk із позивним FORTE12 злетів з авіабази НАТО Сігонелла на Сицилії і веде розвідку над Чорним морем на відстані 100 – 120 кілометрів від берегів Криму.
Завдання такого БПЛА – огляд районів ППО та збір даних. З початку повномасштабної війни західні розвідки діляться інформацією з Україною у режимі реального часу.
Міг затонути корабель
- Місцеві телеграм-канали припускають, що під ударом 14 лютого могло опинитися російське судно. У мережі також публікують кадри, на яких видно якесь судно та дим біля нього.
- Спочатку в акваторії Чорного моря пролунали вибухи, а згодом – у небо здійнявся стовп диму. Місцеві телеграм-канали припускають, що міг затонути російський корабель, адже звуків пусків ракет, які могли б пояснити дим в морі, не було чутно.
- Наразі невідомо, що сталося в тимчасово окупованому Криму. Офіційних повідомлень від російської влади не було.