Також протягом доби українські захисники знищили десятки одиниць ворожої техніки та зброї. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 398 140 особового складу.

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Які втрати Росії у війні

Від 24 лютого 2022 року російська армія вже втратила:

особового складу – близько 398 140 (+1060) осіб,

танків – 6 433 (+9),

бойових броньованих машин – 12 043 (+39),

артилерійських систем – 9 566 (+66),

РСЗВ – 984 (+3),

засобів ППО – 671 (+4),

літаків – 332 (+0),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7 371 (+39),

крилатих ракет – 1 882 (+0),

кораблів/катерів – 24 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 662 (+39),

спеціальної техніки – 1 523 (+5).



Втрати Росії на 14 лютого 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони також завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, 1 пункту управління, 3 районах розташування зенітно-ракетних комплексів ворога. Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, 3 пункти управління, 2 склади боєприпасів та 1 засіб радіоелектронної боротьби противника.

Росії може вистачити танків ще на 3 роки

Попри шалені втрати у техніці, Росії може вистачити танків ще на 3 роки війни. Аналітики Reuters припускають, що окупанти потенційно можуть поповнювати запаси танків, навіть якщо вони будуть нижчого технічного рівня, незалежно від здатності Росії виробляти нову техніку.

Москва змогла обміняти якість на кількість, виводячи тисячі старих танків зі складу зі швидкістю, яка іноді сягала 90 танків на місяць,

– мовиться у документі.

За даними журналістів, Росія має 1 750 основних бойових танків – від застарілих Т-55 до сучасних Т-80 і Т-90. Ще 4 000 російських танків перебувають на зберіганні.