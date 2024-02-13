Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу подробиці. За його словами, це могла бути "передбавовна".

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"Відомо, що систему ППО точно знешкодили. Її побиту затягнули в місто", – констатував Андрющенко.

На місце детонації їхала швидка, але не повернулася з пораненими. Це означає, що або окупанти були в такому важкому стані, що їх одразу повезли у Волноваху або в Донецьк, або там уже не було кого везти.

Крім того, ворожий підрозділ знявся і перебазовується кудись. Тимчасово зупинився на території колишнього супермаркету METRO.

Це може бути лише початок

Після вибуху окупанти підняли авіацію, яка дуже щільно патрулювала навколо. Це означає, що вони очікують навіть не повторного удару, а безпілотників у напрямку Ростова-на-Дону.

Тому щиро сподіваємось, що це вказує на те, що сьогодні ввечері в Росії на території, можливо, Краснодарського краю, можливо, Ростовської області, будуть якісь приємні новини про неспокійну ніч,

– зазначив Андрющенко.

До слова, росіяни вигадали нове пояснення, щоб не визнавати "бавовну". Якщо спочатку вони заявляли про "роботу ППО", то тепер – про "планове розмінування". Навіть з'явились телеграм-канали, які покликані заспокоювати таким способом.

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