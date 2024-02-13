Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він додав, що в місті вже почали їздити карети швидкої в район прильоту, передає 24 Канал.

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Що відомо про вибух

У тимчасово окупованому Маріуполі близько о 11:25 пролунав потужний вибух. Російські загарбники відзвітували про роботу ПВО, однак місцеві жителі так не вважають – вони припускають, що був саме приліт. Місцеві в чатах пишуть, що вибух був дуже потужний і його чули в різних районах Маріуполя.

Зокрема гучно було в Приморському районі та у 23-му мікрорайоні.



У місцевих чатах обговорюють вибух / Скриншот Петра Андрющенка



Вибух чули в різних районах міста / Скриншот Петра Андрющенка

Згодом Андрющенко уточнив, що прилетіти могло по місцю розташування окупантів у місті.

Є приліт. Мангушська частина Маріупольського району по розташуванню окупантів. Швидкі вже мчать вулицею Купріна в Маріуполі,

– повідомив Андрющенко.

Цікаво, що окупанти вже почали по-різному виправдовувати вибухи в Маріуполі. Одні пропагандисти голосно заявляють про роботу ПВО, а інші – про "планову утилізацію боєприпасів". Користувачі мережі не вірять у такі недолугі пояснення росіян та жартома зауважують, що "планова утилізація" відбувається за ініціативи українських захисників.

Андрющенко додав, що майже годину після прильоту в Маріуполі лунають вибухи.

"Мангуш досі чує звуки детонації. Процес розмінування складом БК триває", – додав він.



У Маріуполі видніється дим у районі вибухів / Фото з мережі

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