Ворог посилює оборону Маріуполя та розглядає варіант виходу з Запорізького та Херсонського напрямків. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан.

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Ворог посилює напрямок Маріуполя

Роман Світан зазначив, що ця гілка не використовується росіянами. Ворог перекрив напрямок. Це одна зі спроб створити "лінію Суровікіна" за допомогою й вагонів, зокрема.

У загарбників дуже потужна лінія оборони вздовж траси Донецьк – Волноваха – Маріуполь. Полковник запасу ЗСУ припустив, що окупанти можуть піти з Півдня під Маріуполь, Волноваху, Донецьк.

Тобто у росіян один з варіантів – це піти із Запорізького та Херсонського напрямків. Вони прекрасно розуміють, прийдуть літаки – ми їх протиснемо. Один з варіантів у ворога – зупинити фронт. Тобто залишити Маріуполь в окупованій зоні. Звичайно, вони посилюють цей напрямок,

– пояснив він.

Росіяни розуміють, що одна зі стратегічних дій ЗСУ у цьому районі – це вихід з-під Вугледару на Оленівку, трохи південніше, у бік Тельманового та далі на Новоазовськ. Це з відсіканням Маріуполя від Росії.

"Це оптимальний варіант. Тобто перетнути сухопутну трасу Ростов – Маріуполь та далі на Мелітополь, Бердянськ. Це у районі Новоазовська. Туди вийти з-під Вугледара трохи південніше Оленівки, між Оленівкою та Волновахою. Ось вони поставили туди ще й потяг", – сказав військовий експерт.

За словами Світана, досить перспективний напрямок для ЗСУ – по висотах, вздовж річки Кальміус. З Донецька на Новоазовськ є хороша траса. Найімовірніше, це було одним з наших стратегічних планів щодо перетину сухопутного коридору.

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