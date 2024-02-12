Ворог посилює оборону Маріуполя та розглядає варіант виходу з Запорізького та Херсонського напрямків. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан.
До теми В ISW припустили, для чого росіяни зробили 30-кілометровий "цар-потяг" на Донеччині
Ворог посилює напрямок Маріуполя
Роман Світан зазначив, що ця гілка не використовується росіянами. Ворог перекрив напрямок. Це одна зі спроб створити "лінію Суровікіна" за допомогою й вагонів, зокрема.
У загарбників дуже потужна лінія оборони вздовж траси Донецьк – Волноваха – Маріуполь. Полковник запасу ЗСУ припустив, що окупанти можуть піти з Півдня під Маріуполь, Волноваху, Донецьк.
Тобто у росіян один з варіантів – це піти із Запорізького та Херсонського напрямків. Вони прекрасно розуміють, прийдуть літаки – ми їх протиснемо. Один з варіантів у ворога – зупинити фронт. Тобто залишити Маріуполь в окупованій зоні. Звичайно, вони посилюють цей напрямок,
– пояснив він.
Росіяни розуміють, що одна зі стратегічних дій ЗСУ у цьому районі – це вихід з-під Вугледару на Оленівку, трохи південніше, у бік Тельманового та далі на Новоазовськ. Це з відсіканням Маріуполя від Росії.
"Це оптимальний варіант. Тобто перетнути сухопутну трасу Ростов – Маріуполь та далі на Мелітополь, Бердянськ. Це у районі Новоазовська. Туди вийти з-під Вугледара трохи південніше Оленівки, між Оленівкою та Волновахою. Ось вони поставили туди ще й потяг", – сказав військовий експерт.
За словами Світана, досить перспективний напрямок для ЗСУ – по висотах, вздовж річки Кальміус. З Донецька на Новоазовськ є хороша траса. Найімовірніше, це було одним з наших стратегічних планів щодо перетину сухопутного коридору.
Росіяни зібрали "цар-потяг": що відомо
- Аналітики з каналу Deep State повідомили, що загарбники створили на тимчасово окупованій частині Донецької області 30-кілометровий "цар-потяг". Потяг тягнеться по гілці від залізничного вокзалу в Оленівці до Волновахи. Він складається з близько 2 100 вагонів різного типу.
- Окупанти почали збирати цю конструкцію ще у липні 2023 року. Рухомий склад для її створення росіяни вкрали з тимчасово окупованих територій. Мета "цар-потяга" – перешкода для просування Сил оборони. Конструкцію цілком можна розглядати як окрему лінію оборони.
- Фахівці американського Інституту вивчення війни зауважили, що росіяни могли звести "цар-потяг" як оборонну лінію проти майбутніх українських наступів.