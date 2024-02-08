Маріуполь, місто, що постраждало від російської агресії, перебуває у стані руйнації. За словами мера Вадима Бойченка, на повне відновлення знадобиться близько 20 років.

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Тим часом російські компанії, такі як "Р-Строй", отримують мільйонні контракти на "реконструкцію", яка часто виявляється лише імітацією реальних робіт.

"Відновлення" на тлі трагедії

Розслідування FT виявляє, що під виглядом "відновлення" Маріуполя російські окупанти та бізнесмени приховують злочини та заробляють на біді. Мешканці міста, які виживають у напівзруйнованих будинках, стають свідками того, як непрофесійні "робітники" встановлюють вікна неправильно та залишають будівлі без опалення.

Як будівельник Максим розуміє, що таке насправді якісний ремонт. Стоячи у своїй квартирі серед потоку людських фекалій, він знав, що це "не те",

– йдеться у матеріалі.

"Р-Строй", компанія, яка отримала контракт на "відновлення" Маріуполя, була створена в травні 2022 року, одразу після захоплення міста російськими військами.

Її "роботи" часто виявляються недбалими та неефективними, залишаючи мешканців у ще гірших умовах, ніж до початку так званого "відновлення".

Пропаганда vs реальність

Російські пропагандисти активно транслюють образ "відродженого" Маріуполя, в той час, як реальність для мешканців міста – це боротьба за виживання серед руїн. Відкриття "нових" шкіл та садочків, насправді побудованих ще до війни, та показові святкування не приховують трагедії, що відбувається за фасадом.

Зверніть увагу! За даними FT, російський "майстер-план" відновлення Маріуполя базується на застарілих українських планах та не враховує реальних потреб міста.

Маріуполь, який до війни розвивався та модернізувався, тепер змушений повертатися до радянського минулого під керівництвом окупантів. До того ж росіяни, які хизувалися "новими" школами та дитячими садочками, насправді відкривали збудовані та практично закінчені українцями об'єкти.

Навіть нові автобуси та трамваї з написом "Мариуполь и Санкт-Петербург — города-побратимы" виявилися українськими. Українська влада купила їх незадовго до початку повномасштабного вторгнення.

Це наш трамвай, у нього навіть реєстраційний номер наш,

– сказав ексзаступник директора транспорту в Маріуполі Микита Бірюков.



Росіяни видали український трамвайчик за свій / Взято з розслідування Financial Times

Непрофесіоналізм та корупція

Transparency International вказує на низький рівень професіоналізму та корупцію серед російських чиновників та компаній, задіяних у "відновленні" Маріуполя. Недосвідченість та зв'язки з владою стають основою для отримання контрактів, а не якість роботи.

Мешканці Маріуполя, які втратили свої домівки, зіштовхуються з бюрократичними перешкодами та неможливістю довести своє право на власність. Російські компанії, в той час, рекламують "люксові" квартири в новобудовах, зведених на місці зруйнованих українських будинків.

Важливо! Один маріуполець розповів, що його 12-поверховий будинок чекав на початок робіт 483 дні. Понад десять мешканців будинку загинули внаслідок російських обстрілів.

У жовтні 2022 року було проведено "огляд будівлі", у листопаді – зроблено "заміри" для заміни вікон, але до зими 2023 року компанія "Р-Строй" так і не почала відновлювальні роботи. Люди були змушені жити без опалення, із замерзлими трубами, затопленою каналізацією і дірками в бетоні від артилерійських ударів.

Фейкове відновлення Маріуполя / Взято з розслідування Financial Times

Сумнівні зв'язки та санкції

"Р-Строй", за даними FT, пов'язаний з російським фармацевтичним гігантом "Р-Фарм", заснованим мільярдером Олексієм Рєпіком, який перебуває під санкціями Великої Британії.

Розслідувачі FT знайшли в Маріуполі 55 проєктів, у яких бере участь "Р-Строй". Серед них — "реконструкція" стадіону Іллічівець, двох університетських кампусів і десятків житлових будинків на лівому березі.

Отже, можна підсумувати найголовніше: