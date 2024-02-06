Російська окупаційна армія продовжує бути "справжнім зразком дисципліни". Вживання алкогольних напоїв та п'яні дебоші вже стали звичною справою для окупантів, а нерідко такі випадки закінчуються перестрілками.

Про один із таких випадків стало відомо 24 Каналу. З наших джерел ми отримали документи окупаційної армії, в якій мовиться про наслідок п'яної стрілянини, яку влаштував солдат 17 окремого танкового полку на окупованій частині Херсонщини.

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П'яний росіянин розстріляв командирів

У нашому розпорядженні опинився наказ командувача окупаційного російського угруповання військ "Днєпр" Міхаіла Теплінського від 30 листопада 2023 року. Він пов'язаний з інцидентом, що трапився в розташуванні 17 танкового полку 27 листопада.

Згідно з указом, група російських окупантів порушили військову дисципліну й влаштували собі п'янку. До цієї групи увійшли:

єфрейтор Посмєтухов – навідник інженерно-саперної роти 17 полку,

рядовий Єтманов – старший механік-водій 1 мотострілецької роти 17 полку,

рядовий Жоренко – навідник-оператор загону "Шторм".

Одразу після опівночі в ніч проти 28 листопада єфрейтор Посметухов взяв свій штатний автомат АК-74 й пішов до бліндажа, де проживав командир 1 батальйону 17 танкового полку підполковник Клюкін.

Як зазначається в указі, Посметухов відчував особисту неприязнь до капітана Комаровського, який також проживав у цьому бліндажі. Комаровський на той час перебував на посаді командира ремонтної роти. Причини такої неприязні – попереднє покарання єфрейтора за порушення дисципліни та обіцянка відправити його в штурмовий підрозділ.

Крім згаданих підполковника Клюкіна та капітана Комаровського, у цьому бліндажі також проживали капітан Трубін та майстер електроприладів ремонтної роти рядовий Петриченко.

Посметухов почав стукати у двері бліндажа, намагаючись потрапити всередину. На стук прийшли молодший сержант Глазьєв і рядовий Сорокін, які в той час перебували в нічному патрулі. Вони почали гукати Посметухова, але той у відповідь лише розпочав стрільбу. Як наслідок, старший сержант Глазьєв був ліквідований на місці.

Тоді п'яний єфрейтор зумів проникнути до бліндажа, де розстріляв його мешканців, які в цей час спали. Ліквідованими були:

підполковник Клюкін,

капітан Трубін,

рядовий Петриченко.

Що цікаво, серед усіх мешканців бліндажа вижити зміг лише капітан Комаровський, а саме на нього, нагадаємо, єфрейтор Посметухов і точив зуб. Імовірно, самого Комаровського в цей час банально не було в бліндажі.

Також доволі цікаво, що ніхто в бліндажі не почув стрілянини, яка відбувалася просто під його дверима між Посметуховим і Глазьєвим з Сорокіним. Тож не виключено, що офіцери також могли бути "під мухою". Адже кожен офіцер повинен бути вартим своїх підлеглих.

Самого ж Посметухова після стрілянини й убивства двох старших офіцерів, молодшого сержанта та рядового Петриченка затримали його ж товариші по чарці – рядові Етманов і Жоренко.

П'яна стрілянина в окупаційній армії: дивіться документи

Серія порушень у російській армії

Після такого інциденту навіть у російській окупаційній армії вирішили провести розслідування, що ж могло стати причиною п'яної стрілянини. Що й не дивно, адже на таку безглузду ліквідацію командира цілого батальйону навіть російське командування не зможе закрити очі. Тож внаслідок проведеної перевірки з'ясувалася ціла низка порушень з боку командування 17 мотострілецького полку.

Перше таке порушення стосувалося самого ліквідованого підполковника Клюкіна. Згідно з указом військового комісара Ленінградської області Росії від 25 червня 2023 року, він був призначений командиром 1 танкового батальйону 17 танкового полку. Втім, по факту він мав зовсім іншу посаду.

За рішенням командира 17 танкового полку підполковника Алєксандрова, Клюкіна відсторонили від посади командира батальйону й призначили в ремонтну роту. Втім, документально таке рішення не було оформлене, а Клюкіну не визначили жодних посадових обов'язків у ремонтній роті.

Тобто підполковник Клюкін буквально лише "рахувався" в 17 полку, не маючи жодних обов'язків. З чим пов'язане таке рішення Алєксандрова, з документів невідомо. Втім, пригадуємо, як Клюкін і його співмешканці не почули стрілянину просто під дверима їхнього бліндажа. З цього можемо припустити, що випивка в батальйоні – діло регулярне. До слова, замість Клюкіна обов'язки командира 1 батальйону виконував його начальник штабу майор Адоньєв.

Та на цьому порушення в 17 полку не закінчуються. Ще один ліквідований окупант капітан Трубін прибув у полк на посаду командира ремонтної роти, яка вже була зайнятою. Тож Трубіна розглядали на посаду командувача автомобільної служби полку, але на момент ліквідації він не займав жодної посади.

А ліквідований "дружнім" вогнем під бліндажем молодший сержант Глазьєв за штатом і зовсім був військовослужбовцем іншого підрозділу – 24 мотострілецького полку. З чотирьох ліквідованих росіян порушень не виявили лише щодо рядового Петриченка.

Як росіяни борються з випивкою у війську

Щоб побороти часті випадки вживання алкогольних напоїв російськими військовими, командування в січні 2024 поширило серед підрозділів на окупованій частині Херсонщини "комплексний план протидії вживання алкоголю".

Цей план також опинився в нашому розпорядженні. Окремі пункти в ньому видаються доволі смішними:

Поширення інформаційних бюлетенів, газет, настінного друку з пропагандою здорового способу життя та роз'ясненням негативних наслідків вживання алкогольних напоїв у бойовій обстановці.

Поширення в місцях проживання особового складу інформаційних листівок з історіями про злочини, які скоїли п'яні військовослужбовці угруповання "Дніпро".

Попередження про обмеження щодо страхових виплат військовослужбовцям, які вживають алкогольні напої.

Поширення сатиричних листівок, які висміюють порушників військової дисципліни, що вживають алкогольні напої.

Відправлення листів з характеристикою близьким родичам порушника, главам адміністрацій, у військові комісаріати, та на місце попередньої роботи.

Рекомендації командування для протидії випивці: дивіться документи

Зверніть увагу! На жаль, не всі росіяни схильні до самоліквідації. Багатьох з них доводиться знищувати Силам оборони України, а наш обов'язок – допомагати їм у цьому.



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