Російська окупаційна армія продовжує бути "справжнім зразком дисципліни". Вживання алкогольних напоїв та п'яні дебоші вже стали звичною справою для окупантів, а нерідко такі випадки закінчуються перестрілками.
Про один із таких випадків стало відомо 24 Каналу. З наших джерел ми отримали документи окупаційної армії, в якій мовиться про наслідок п'яної стрілянини, яку влаштував солдат 17 окремого танкового полку на окупованій частині Херсонщини.
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П'яний росіянин розстріляв командирів
У нашому розпорядженні опинився наказ командувача окупаційного російського угруповання військ "Днєпр" Міхаіла Теплінського від 30 листопада 2023 року. Він пов'язаний з інцидентом, що трапився в розташуванні 17 танкового полку 27 листопада.
Згідно з указом, група російських окупантів порушили військову дисципліну й влаштували собі п'янку. До цієї групи увійшли:
- єфрейтор Посмєтухов – навідник інженерно-саперної роти 17 полку,
- рядовий Єтманов – старший механік-водій 1 мотострілецької роти 17 полку,
- рядовий Жоренко – навідник-оператор загону "Шторм".
Одразу після опівночі в ніч проти 28 листопада єфрейтор Посметухов взяв свій штатний автомат АК-74 й пішов до бліндажа, де проживав командир 1 батальйону 17 танкового полку підполковник Клюкін.
Як зазначається в указі, Посметухов відчував особисту неприязнь до капітана Комаровського, який також проживав у цьому бліндажі. Комаровський на той час перебував на посаді командира ремонтної роти. Причини такої неприязні – попереднє покарання єфрейтора за порушення дисципліни та обіцянка відправити його в штурмовий підрозділ.
Крім згаданих підполковника Клюкіна та капітана Комаровського, у цьому бліндажі також проживали капітан Трубін та майстер електроприладів ремонтної роти рядовий Петриченко.
Посметухов почав стукати у двері бліндажа, намагаючись потрапити всередину. На стук прийшли молодший сержант Глазьєв і рядовий Сорокін, які в той час перебували в нічному патрулі. Вони почали гукати Посметухова, але той у відповідь лише розпочав стрільбу. Як наслідок, старший сержант Глазьєв був ліквідований на місці.
Тоді п'яний єфрейтор зумів проникнути до бліндажа, де розстріляв його мешканців, які в цей час спали. Ліквідованими були:
- підполковник Клюкін,
- капітан Трубін,
- рядовий Петриченко.
Що цікаво, серед усіх мешканців бліндажа вижити зміг лише капітан Комаровський, а саме на нього, нагадаємо, єфрейтор Посметухов і точив зуб. Імовірно, самого Комаровського в цей час банально не було в бліндажі.
Також доволі цікаво, що ніхто в бліндажі не почув стрілянини, яка відбувалася просто під його дверима між Посметуховим і Глазьєвим з Сорокіним. Тож не виключено, що офіцери також могли бути "під мухою". Адже кожен офіцер повинен бути вартим своїх підлеглих.
Самого ж Посметухова після стрілянини й убивства двох старших офіцерів, молодшого сержанта та рядового Петриченка затримали його ж товариші по чарці – рядові Етманов і Жоренко.
П'яна стрілянина в окупаційній армії: дивіться документи
Серія порушень у російській армії
Після такого інциденту навіть у російській окупаційній армії вирішили провести розслідування, що ж могло стати причиною п'яної стрілянини. Що й не дивно, адже на таку безглузду ліквідацію командира цілого батальйону навіть російське командування не зможе закрити очі. Тож внаслідок проведеної перевірки з'ясувалася ціла низка порушень з боку командування 17 мотострілецького полку.
Перше таке порушення стосувалося самого ліквідованого підполковника Клюкіна. Згідно з указом військового комісара Ленінградської області Росії від 25 червня 2023 року, він був призначений командиром 1 танкового батальйону 17 танкового полку. Втім, по факту він мав зовсім іншу посаду.
За рішенням командира 17 танкового полку підполковника Алєксандрова, Клюкіна відсторонили від посади командира батальйону й призначили в ремонтну роту. Втім, документально таке рішення не було оформлене, а Клюкіну не визначили жодних посадових обов'язків у ремонтній роті.
Тобто підполковник Клюкін буквально лише "рахувався" в 17 полку, не маючи жодних обов'язків. З чим пов'язане таке рішення Алєксандрова, з документів невідомо. Втім, пригадуємо, як Клюкін і його співмешканці не почули стрілянину просто під дверима їхнього бліндажа. З цього можемо припустити, що випивка в батальйоні – діло регулярне. До слова, замість Клюкіна обов'язки командира 1 батальйону виконував його начальник штабу майор Адоньєв.
Та на цьому порушення в 17 полку не закінчуються. Ще один ліквідований окупант капітан Трубін прибув у полк на посаду командира ремонтної роти, яка вже була зайнятою. Тож Трубіна розглядали на посаду командувача автомобільної служби полку, але на момент ліквідації він не займав жодної посади.
А ліквідований "дружнім" вогнем під бліндажем молодший сержант Глазьєв за штатом і зовсім був військовослужбовцем іншого підрозділу – 24 мотострілецького полку. З чотирьох ліквідованих росіян порушень не виявили лише щодо рядового Петриченка.
Як росіяни борються з випивкою у війську
Щоб побороти часті випадки вживання алкогольних напоїв російськими військовими, командування в січні 2024 поширило серед підрозділів на окупованій частині Херсонщини "комплексний план протидії вживання алкоголю".
Цей план також опинився в нашому розпорядженні. Окремі пункти в ньому видаються доволі смішними:
- Поширення інформаційних бюлетенів, газет, настінного друку з пропагандою здорового способу життя та роз'ясненням негативних наслідків вживання алкогольних напоїв у бойовій обстановці.
- Поширення в місцях проживання особового складу інформаційних листівок з історіями про злочини, які скоїли п'яні військовослужбовці угруповання "Дніпро".
- Попередження про обмеження щодо страхових виплат військовослужбовцям, які вживають алкогольні напої.
- Поширення сатиричних листівок, які висміюють порушників військової дисципліни, що вживають алкогольні напої.
- Відправлення листів з характеристикою близьким родичам порушника, главам адміністрацій, у військові комісаріати, та на місце попередньої роботи.
Рекомендації командування для протидії випивці: дивіться документи