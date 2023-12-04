Протягом усього повномасштабного вторгнення в Україну Кремль постійно збільшує російську армію та проводить мобілізацію, переважно приховану. Втім, як показує практика, якість кадрів в окупаційній армії залишає бажати кращого.

У розпорядженні 24 Каналу опинилися унікальні документи, що детально показують стан справ у новоствореній 28 мотострілецькій бригаді. Що цікаво, Кремль досі офіційно не підтверджував її існування, але проблем у нового підрозділу вже назбиралося чимало.

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Таємний проєкт Кремля

У серпні 2023 року розвідка Великої Британії повідомила про формування Росією нової 18 армії. Туди повинні були увійти підрозділи, які перебували на окупованій частині Херсонської області, зокрема й 22 армійський корпус, створений в окупованому Криму.

Нова армія, за задумом російського командування, допомогла б звільнити більш досвідчені повітряно-десантні війська для їхньої участі на інших напрямках – на Запоріжжі та в Донецькій області. Основною силою 18-ої армії мала б стати новостворена 70 мотострілецька дивізія, до якої, зокрема, увійшли:

24 мотострілецька бригада,

26 мотострілецька бригада,

28 мотострілецька бригада,

17 танковий полк,

81 артилерійський полк.

Зверніть увагу! У всіх формувань вбачається дуже цікаве посилання на радянські часи. Так, 70 та 28 дивізія раніше існували на території України – в Івано-Франківську та Чорноморську, що в Одеській області. Вони були розформовані в 1993 та 1989 роках відповідно.



Також цікавим є той факт, що ні Кремль, ні міністерство оборони Росії жодного разу офіційно не підтверджували існування 18 армії. Втім, 24 Канал отримав документи, які не лише підтверджують існування нових формувань, а й серйозні проблеми в їхніх структурах.

Сьогодні розповімо вам про 28 мотострілецьку бригаду, яка дислокується на лівому березі Херсонської області й намагається протистояти формуванню там плацдарму українських військ.

Проблеми почалися ще в Росії

Згідно з повідомленнями української розвідки, міноборони Росії має можливість щомісяця мобілізовувати до окупаційної армії близько 20 тисяч солдатів. Хтось добровільно підписує контракт, щоб заробити грошей, когось вербують у в'язницях, а частину росіян затягують у військо відвертим обманом.

Говорити про якість таких кадрів – не доводиться. Проблеми в підрозділах часто розпочинаються ще до відправки на фронт. Саме такою є історія 28 мотострілецької бригади.

Як ми бачимо з отриманих документів, проблеми в новоствореній бригаді розпочалися ще до відправки на фронт. Згідно з отриманими документами, у період червня – вересня в підрозділі зареєстровано 31 випадок самовільного залишення частини.

Росіяни дезертирують ще до відправки на фронт: дивіться документи

Більшість із зниклих військових станом на кінець вересня так і не вдалося розшукати. Лише Разінова Владіслава командування таки змогло знайти й відправити на "спеціальну воєнну операцію".

При чому серед дезертирів є не лише солдати. Так, капітан Дєніс Дєм'янов 1 серпня самовільно залишив військову частину, а 27 серпня відмовився виконувати наказ про відправку в зону проведення "сво". За даними 24 Каналу, станом на кінець жовтня він перебував у військовій комендатурі міста Камишин Волгоградської області та очікував рішення щодо свого порушення.

Після відправки на фронт ситуація з дезертирством у бригаді лише загострилася. Станом на 27 жовтня вже бачимо 44 випадки порушень. Більшість із них – самовільне залишення бойових позицій у зоні проведення "сво".

Список дезертирів у російській 28 бригаді: дивіться документи

Втрати 28 бригади

Імовірно, новостворену бригаду перекинули в зону бойових дій на окуповані території України в серпні, коли Дєніс Дєм'янов відмовився від відправки на війну. На Херсонщині для окупантів ситуація сьогодні відносно спокійна, якщо порівнювати з Запорізькою, Донецькою, Луганською чи Харківською областями. Втім, навіть тут бригада зазнає суттєвих втрат. І тут мовиться вже не про дезертирів.

Згідно з отриманими документами, станом на 15 жовтня 2023 року 28 мотострілецька бригада зазнала втрат у живій силі в щонайменше 127 осіб. Серед них:

27 – знищених окупантів,

98 – поранених,

2 – зниклих безвісти.

Серед ліквідованих російських військових переважно рядові. Втім, є й двоє офіцерів рівня командира взводу:

старший лейтенант (командир взводу) – Зієджон Закіров (ліквідований 13 серпня),

(ліквідований 13 серпня), майор (командир взводу) – Андрєй Гольцов (ліквідований 13 серпня).

Дуже цікавим є приклад Андрєя Гольцова, який будучи офіцером вищої офіцерської ланки, обіймав посаду рівня лейтенанта. Бачимо тут "належне" використання російською армією людських ресурсів.

Втрати російської 28 бригади: дивіться документи

Поранених окупантів у складі бригади майже вчетверо більше. Тут також більшість звичайні солдати, але серед поранених офіцерів є й представники вищої офіцерської ланки:

лейтенант (командир взводу) – Алєксєй Касьянов (поранений 9 серпня),

(поранений 9 серпня), майор (начальник штабу – заступник командира батальйону) – Владімір Яковлєв (поранений 10 серпня),

(поранений 10 серпня), лейтенант (командир взводу) – Алєксєй Суфіянов (поранений 13 серпня),

(поранений 13 серпня), капітан (заступник командира роти) – Алєксєй Нікітін (поранений 13 серпня),

(поранений 13 серпня), капітан (командир роти) – Алєксандр Омельніцкій (поранений 22 серпня),

(поранений 22 серпня), рядовий (заступник командира роти) – Ярослав Врід-Тесленко (поранений 26 серпня),

(поранений 26 серпня), капітан (командир взводу) – Роман Лук'яненко (поранений 11 вересня),

(поранений 11 вересня), рядова (командирка взводу) – Євгенія Літвінова (поранена 16 вересня),

(поранена 16 вересня), лейтенант (санітарний інструктор) – Григорій Конюхов (поранений 20 вересня),

(поранений 20 вересня), молодший сержант (командир взводу) – Валєрій Постніков (поранений 23 вересня).

Тут на контрасті з ліквідованим майором Андрєєм Гольцовим виступають Ярослав Врід-Тесленко та Євгенія Літвінова. Виявляється, що в російській армії рядовий може обіймати ту ж саму за рівнем посаду, що й майор – командира взводу. Чи навіть заступника командира роти.

Так само куди більше, ніж Гольцову, пощастило Алєксандру Омельніцкому. З нижчим званням капітана він обіймає вищу за званням посаду – командира роти.

Інший документ показує, що справжні втрати в бригаді можуть бути ще більшими. Так, дані про чисельність особового складу 3 мотострілецького батальйону свідчать про те, що замість 94 осіб на одну роту, як розраховано по штату, насправді готовими до виконання бойових дій є лише від 38 до 45 людей.

Так, на 3 роти, які входять до складу батальйону, загалом зафіксовано 21 ліквідованого окупанта, 78 поранених і 8 дезертирів. Ще 53 росіян позначені як "інше". Імовірно, мова про зниклих безвісти.

Загалом із трьох рот, чисельність яких повинна була б становити 282 військових, на позиціях та в бронегрупі командування російської 28 мотострілецької бригади нарахували 122 особи. А це лише 43% від всього особового складу.

Брак особового складу в 3 батальйоні 28 бригади Росії / Фото 24 Каналу

Епічна "п'яна" перестрілка

Мабуть, найцікавіший документ про пригоди російської 28 бригади розповідає про перестрілку між двома росіянами біля командно-спостережного пункту 1 батальйону. В результаті стрілянини рядовий Алєксєй Труфанов отримав вогнепальне поранення.

Історія трапилася 28 жовтня, коли рядовий прийшов на КСП у стані алкогольного сп'яніння. До слова, на годиннику тоді була 8:30, а російський військовий до цього часу вже примудрився заглянути в чарку.

Такий стан не сподобався командуванню, тож Алєксєю Труфанову наказали йти в його бліндаж з завданням проспатися. Втім, навіть із таким простим завданням він не впорався – вже через декілька хвилин він вирушив на КСП. Командир 1 батальйону 28 бригади Алєксандр Шульгін розповів, що в цей час почув постріли, а згодом побачив пораненого Труфанова з АК-12 в руках.

Рядовий Дмітрій Куронов, який у той час був на охороні штабу, розповів, що Труфанов з автоматом і двома цинками, повними набоїв, рухався в бік штабу. На вимоги чергового росіянин не зупинився, тож той відкрив вогонь і прострелив Труфанову ногу.



Росіяни влаштували стрілянину біля штабу / Документи в розпорядженні 24 Каналу

Пораненому рядовому надали домедичну допомогу й відправили на лікування в окупований Генічеськ. Також він пройшов медичний огляд на стан алкогольного сп'яніння, що показав негативний результат.



Алєксєя Труфанова відправили на лікування / Документи в розпорядженні 24 Каналу

Замість підсумків

Проблеми серед особового складу в російських окупаційних підрозділах не є чимось новим. Дезертирство, алкоголізм, високий рівень втрат – це лише частина того, з чим росіяни зіштовхуються під час участі у війні проти України.

Попри це, для російського командування не є серйозною проблемою поповнення особового складу. Навіть знаючи про серйозний рівень проблем, багато росіян добровільно йдуть в окупаційну армію – хтось із фінансових міркувань, хтось із політичних чи будь-яких інших.

Як бачимо, російське військо може не лише відновлювати шалені втрати, чисельність яких становить вже понад 330 тисяч, а й створювати нові формування. Нові підрозділи відразу ж відправляють на українські території для посилення окупаційного війська.

Поки росіяни самі готові брати зброю до рук, жодні показники втрат не зупинять Кремль у його прагненні захопити Україну. Єдине, що залишається нам – знищувати ворога щодня, поки кількість їхніх втрат нарешті не змусить задуматися самих росіян.

Зверніть увагу! Перемога можлива лише в тому разі, якщо на неї працюватиме все українське суспільство – хтось зі зброєю в руках, а хтось постійно підтримуючи Сили оборони. Саме над останнім працює наш Фонд24 – тут ви завжди знайдете актуальні збори на потреби наших захисників.