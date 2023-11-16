Відповідальним за підрив греблі Каховської ГЕС вважають російського генерал-полковника Алєга Макаревіча. Саме він віддав відповідний наказ. Тепер його сім'я, наче нічого й не сталося, планує розкішний відпочинок в одній з країн Перської затоки. Про це 24 Каналу стало відомо з власних джерел. У нашому розпорядженні опинилися копії авіаквитків Анжели та Євгенії Макаревич – дружини й доньки російського вбивці.
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Алєг Макаревич і Каховська ГЕС
Алєг Макаревич – кадровий російський військовий, генерал-полковник. Чоловіку наприкінці грудня виповниться вже 61 рік. При цьому в радянській, а згодом і російській армії він з 1979 року. Загалом у його військовій кар'єрі:
- у період 1979 – 1984 років – навчання в Московському загальновійськовому командному училищі,
- з 1984 року – служба в групі радянських військ в окупованій частині Німеччини (НДР),
- з 1998 року – начальник штабу, заступник командира мотострілецької дивізії,
- з 2002 року – командир 42 мотострілецької дивізії,
- з 2006 року – начальник штабу, заступник командира 22 армії Росії,
- з 2008 року – командувач 2 армії Росії,
- з 2012 року – командувач 36 армії Росії,
- з 2013 року – заступник командира військ західного військового округу,
- з 2017 року – командувач берегових військ військово-морського флоту,
- протягом 2023 року – командувач окупаційного угруповання "Днєпр" на Херсонщині та Запоріжжі.
За час своєї служби Макаревич встиг повоювати в Чечні та Сирії, а тепер бере участь у російській війні проти України. Він найбільш відомий саме як командувач окупаційного угруповання "Днєпр".
На цій посаді він віддавав наказ про підрив греблі Каховської ГЕС, який російські війська здійснили в ніч проти 6 червня 2023 року. Наслідки всі ми пам'ятаємо – через теракт десятки населених пунктів на Херсонщині опинилися під водою, а кількість загиблих і постраждалих лише офіційно становить понад 2 сотні.
Наприкінці жовтня 2023 року Алєга Макаревича зняли з посади командувача угруповання "Днєпр". На його місце призначили Міхаіла Теплінського, який до того був заступником командувача всіх окупаційних військ в Україні.
Російські ЗМІ серед причин звільнення Макаревича називали його "безініціативність". Мовляв, його доповіді Кремлю абсолютно розходилися з реальною ситуацією на полі бою.
Імовірно, російському командуванню не сподобалося, що Збройні Сили України змогли створити плацдарм на лівому березі Херсонщини. Хоча, за деякою інформацією, російська розвідка знала про місце й час десантування українських військ ще до того, як воно розпочалося. Такий промах Макаревичу не пробачили, навіть зважаючи на всі попередні "заслуги".
Путін і Макаревич на окупованих українських територіях / Скриншот з відео Кремля
Відпочинок сім'ї Макаревича
У розпорядженні 24 Каналу опинилися документи, які підтверджують наміри сім'ї Макаревича вирушити в поїздку в Об'єднані Арабські Емірати. Мовиться про дружину й доньку росіянина:
- Макаревич Анжела Петровна – 53 роки, дружина Макаревича,
- Макаревич Євгенія Алєговна – 24 роки, дочка Макаревича.
Жінки забронювали квитки на рейс з Москви до Дубая. У найбільшому місті ОАЕ росіянки планують провести 9 днів – з 19 до 27 листопада. Вже на 27 листопада в них замовлені зворотні квитки до московського аеропорту "Шереметьєво".
Сім'я Макаревича планує політ в ОАЕ: дивіться фото
Примітно, що дочка й дружина російського генерал-полковника купили квитки в клас "Економ оптимум". Втім, вартість одного квитка навіть у такому класі становить понад 48 тисяч рублів. Це близько 500 доларів.
Також у нашому розпорядженні є ваучер, який підтверджує бронювання в готелі Fairmont Ajman. Згідно з даними на Booking, вартість такого номера на визначені російською сім'єю дати коливається в межах від 66 до 85 тисяч гривень. Це ще близько 1 тисячі 800 – 2 тисячі 300 доларів.
Якщо вам цікаво, росіянкам за ці гроші обіцяють красивий краєвид на море, "дуже гарний сніданок", басейн, мінібар і низку інших послуг.
Ваучер на бронювання в готелі Fairmont Ajman / Фото 24 Каналу
Також росіянки придбали ваучер на трансфер з аеропорту Дубаю просто в готель і подбали про страховий поліс для подорожі. Ці документи також опинилися в нашому розпорядженні.
Трансферний ваучер і страховий поліс сім'ї Макаревича: дивіться фото
Замість підсумків
Ця історія є черговим прикладом того, як світ продовжує закривати очі на численні злочини російської армії проти українців. Алєг Макаревич причетний до вбивств сотень українців, а його сім'я в цей самий час спокійно собі планує відпустку за кордоном.
Чомусь відпустку вони запланували не в такій улюбленій Росії, а в зовсім недешевих Об'єднаних Арабських Еміратах. Лише за переліт і готель росіянки заплатили щонайменше 3 тисячі доларів – це майже 300 тисяч російських рублів.
Пояснювати, за які заслуги їхній чоловік і батько заробив ці гроші – точно не потрібно. Лише повна ізоляція Росії у світі та відмова від її кривавих грошей може посприяти швидшому завершенню війни проти України.
Крім того, ця поїздка є свідченням ще одного цікавого факту. Схоже на те, що після відставки з посади командувача угруповання "Днєпр" Алєг Макаревич досі не повертався до Москви. Якби це було так, навряд донька й дружина вирушили б у схожу поїздку без нього.
Імовірно, Алєг Макаревич або ж отримав від Путіна нову посаду, або банально пішов на пониження. У будь-якому разі він досі продовжує вбивати українців, поки його донька й дружина зібралися в подорож за кордон.