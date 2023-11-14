Флагмани російських пропагандистів "ТАСС" і РІА "Новости" повідомили про "непрості рішення" на лівому березі Дніпра. Незабаром повідомлення зникло, але "осад" залишився.

Цікаво Навіщо росіяни поширили інформацію про "перегрупування" сил на лівому березі Дніпра: аналіз ISW

Звідки взялися "непрості рішення" та що це за "перегрупування"

Цьому мему вже понад рік – його автором є колишній командувач окупантів генерал Суровікін. Він у жовтні 2022 року, напередодні втечі росіян з Херсону, мав "15 хвилин слави" в ЗМІ, де кострубато розповідав про воєнні дії й серед іншого сказав, що на окупаційний контингент на правому березі Дніпра чекають "непрості рішення".

Як з'ясувалося згодом, під ними Суровікін розумів евакуацію з правого берега Дніпра та втечу з Херсона, що трапилася 9 листопада 2022 року, а вже 11 листопада в обласний центр зайшли українські військові.

Подальші дії щодо Херсона залежатимуть від військово-тактичної ситуації, що складається, вона непроста, не виключається ухвалення непростих рішень,

– Сєргєй Суровікін в інтерв'ю "Інтерфаксу" 18 жовтня 2022 року виступає в образі пророка.

Фраза Суровікіна швидко стала крилатою: "непрості рішення" стали синонімом відступу росіян і навіть замінили попередній перл – "жест доброї волі". Нині ж замість "непростих рішень" новим евфемізмом може стати вже "перегрупування".

Новий збій програми

Через рік після втечі з Херсона росіяни пишуть про нові "непрості рішення". Ось що було буквально в повідомленні РІА "Новості" 13 листопада о 10:50:

​​Оцінивши ситуацію, що склалася, командування угруповання "Днєпр" вирішило перекинути війська на більш вигідні позиції на схід від Дніпра. Після перегрупування "Днєпр" вивільнить частину сил, які будуть задіяні дkя наступу на інших напрямках.

"Анульовано", – редактори РІА "Новости" через 2 хвилини (за іншими даними – лише через 15 хвилин) запостили нову публікацію про перегрупування та зняли попередню новину зі сайту.



Як російські ЗМІ змінювали своє повідомлення про відступ / Cкриншот

Аналогічно вчинили й пропагандисти "ТАСС" (так, росіяни досі називають державну інформагенцію скороченням від назви держави, яка не існує – "Телеграфное агентство Советского Союза", замінивши його на "Телеграфное агентство связи и сообщения"). Обидва ресурси посилалися на пресслужбу російського міноборони.

Таким чином, синхронність виключає редакторську помилку і переадресовує питання "а що ж це було?" до когось із підлеглих керівника департаменту інформації та масових комунікацій міноборони Росії генерал-лейтенанта Конашенкова.

Розсилка неправдивого повідомлення про "перегрупування" військ у районі Дніпра нібито від імені пресцентру міноборони Росії є провокацією,

– у самому російському міноборони все це назвали провокацією, але не стали уточнювати чиєю.

Постає наступний механізм: хтось в міноборони Росії подав цю інформацію, вона потрапила до РІА та "ТАСС", які швидко все поширили. Далі в міноборони країни-терориста зрозуміли, що накоїли, і швидко спробували все "почистити". Але ж на дворі 21 століття й так це не працює – приховати нічого не вдалося. Сам факт появи такої інформації говорить про те, що такий варіант розглядається. Просто зараз росіяни ще не готові це визнати та повідомити про відступ загалу. Тобто мова йде про фальстарт.

Зверніть увагу! Редакторська помилка з передчасним повідомленням – далеко не унікальний випадок. В історії ЗМІ було чимало прецедентів. Найвідоміший трапився у 2003 році, коли на CNN з'явилися передчасні некрологи 7 відомих світових діячів, зокрема, Фіделя Кастро та Стіва Джобса.



Засновника Apple ще раз передчасно поховала агенція Bloomberg і випустила статтю-некролог на 17 сторінок. Видатний візіонер пережив цю публікацію на 3 роки.

Варто зазначити, що на мові російських пропагандистів "перегрупування" і є відступом. Так само вони писали в 2022 році, коли російські окупанти тікали з-під Харкова і того ж Херсона. Таким чином, мова з високою вірогідністю може йти про евакуацію окупаційного контингенту росіян з лівого берега Дніпра. І тут йдеться не про помилку пропагандистів.

А що там у росіян на лівому березі

Якщо коротко, то там в окупантів потрохи палає. Ще влітку українські військові почали захоплювати плацдарми на лівому березі Дніпра.

Першою фактично стала ділянка безпосередньо під Антонівським автомобільним мостом – його бетонні перекриття надійно захищали українців від ворожої артилерії та авіації, а техніку та піхоту окупантів ефективно винищували не лише українські ДРГ, але й артилеристи ЗСУ, маючи технічну та якісну перевагу.

Додатковим фактором на користь українців стало те, що лівий берег Дніпра вищий за правий, що дає можливість домінувати у контрбатарейній роботі.



Ймовірне становище на фронті на Херсонщині / Мапа DeepState

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Перемога в артилерійських дуелях, а також активне застосування FPV-дронів проти ворога дозволили розвинути успіх. У жовтні 2023 року в Сил оборони вже було мінімум шість плацдармів на протилежному березі Дніпра, а район Пойми, Козачих Лагерів, Кринок і навіть Олешок перетворився на суцільну "сіру зону".

Це підтвердили численні відео, в тому числі й "останні" для росіян, а також ще живі окупанти, з якими чомусь вирішили поговорити журналісти BBC (брати інтерв'ю в російського солдата, який не перебуває в полоні, не дезертирував і продовжує нести службу, тобто – вбиває українців, це те саме, що інтерв’ювати терористів з ХАМАС).

Російські військові в розмові з журналістами розповіли про страшні втрати, відсутність командирів, неефективність обстрілів і авіанальотів. А також про зухвалість українців, які перевдягаються в росіян і вбивають багато загарбників, а також про неминучість втечі з правого берега Дніпра та ще багато цікавого.

Наслідком успіхів Сил оборони стали кадрові ротації в окупантів – з посади командувача російського угрупування "Днєпр" було усунуто генерал-полковника Олега Макаревича. Замість нього командувати призначили генерал-полковника десантно-повітряних сил Михайла Теплинського.

Саме на цьому тлі за кілька днів з'являється повідомлення про "перегрупування".

Повномасштабне форсування Дніпра – фантастика чи реальність

Форсування Дніпра великими силами, можливо, розглядалося як варіант для масштабного літнього наступу Сил оборони України (нагадаємо, на той час українські ССО вже мали контроль над численними островами та плавнями на Дніпрі в районі Херсону та Нової Каховки).

Цей план був складним, але не фантастичним, особливо з урахуванням того, що основні сили росіян були або на Запорізькому напрямку, або взагалі перекинуті на Донбас. До того ж, українці розраховували на досвід Другої світової, коли Дніпро в цьому ж районі успішно форсували двічі.

Підрив росіянами Каховської ГЕС 6 червня 2023 року став спланованою відповіддю на план наступу українців. Росіяни зірвали цей план ціною сотень життів і масштабної екологічної та гуманітарної катастрофи.

У росіян там немає суцільної та потужної лінії оборони – вони не встигли її збудувати, адже всі сили були кинуті на "лінію Суровікіна", до того ж значну частину укріплень залило водою та фактично знищило – росіяни втопили самі себе. Також вода вимила мінні поля та зробила їх так само небезпечними як для українців, так і для росіян.

Підрив росіянами греблі – це воєнний злочин, за який вони, безумовно, будуть відповідати перед судом. Проте в червні їм вдалося відтермінувати наступ. Як з'ясувалося – на 6 місяців, до листопада 2023 року.

Між тим українцям вдалося доставити на протилежний берег Дніпра не лише міномети, але й гаубиці та подекуди важку техніку, а для роботи по "арті" ворога нині застосовується вже авіація. Все це дає обережні підстави говорити про певні успіхи на лівому березі й думати про подальші перспективи. А вони дуже непогані – фактично успіх на лівому березі відкриває пряму дорогу на Крим.

Можливо, саме там і будуть для росіян "більш вигідні позиції", адже якщо ЗСУ зможуть перекинути значну кількість військ і техніки на лівий берег Дніпра, то другий ешелон оборони росіян на лінії Велика Кардашинка – Підлісне – Саги – Челбурда – Обривка за 6 – 10 кілометрів від гирла Дніпра посиплеться як картковий будинок.



Створення плацдарму та перерізання Силами оборони України комунікаційних шляхів вздовж Дніпра / Мапа ISW

Тоді окупантам доведеться вже тікати за зневоднений Північнокримський канал і "щось" вигадувати в аварійному порядку. Так, українцям просто не буде, швидше – навпаки, але це точно не "позиційний глухий кут".