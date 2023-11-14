Ціль ворога – змусити Сили оборони недооцінити наявну російську живу силу на Лівому березі Херсонської області. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) в актуальному огляді 14 листопада.

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Український центр опору заявив, що українські офіційні особи не помітили відведення російських сил із позицій на східному березі.

Такі новини можуть бути частиною російської інформаційної операції з відволікання українських сил. Але українські військові навряд чи приймуть будь-які рішення оперативного рівня на основі обмежених повідомлень ЗМІ про російське перегрупування,

– зазначили аналітики.

Дані оприлюднили передчасно

Також той факт, що росіяни видалили повідомлення про перегрупування можуть свідчити про реальні дискусії, що відбуваються у вищих ешелонах російського військового командування. Інформація могла просто передчасно "просочитись" в інформаційний простір.

Аналітики висловили гіпотезу, що зовнішнє джерело під виглядом Міністерства оборони Росії передало російським державним ЗМІ інформацію про "перегрупування" російських військ на лівому березі Херсонської області. І незалежно від причин і обставин повідомлень пропагандистських ЗМІ, реакція на них свідчить про те, що події в Херсонській області залишаються дуже болючими в інформаційному просторі Росії.

Ба більше, ця ситуація показала, що російський медіапростір досі не має однієї цілісної картинки й риторики щодо того, що відбувається на східному березі Дніпра.

Що цьому передувало