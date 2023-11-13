06:33, 13 листопада

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що Південна Корея допоможе Україні виробляти більше безпілотників високої якості.

"Маємо хороший контакт з виробниками дронів. Зв'язуємо їх з нашими виробниками. Дронів буде більше, і вони будуть вищої якості", – сказав посадовець.