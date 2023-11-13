Яка ситуація на фронті, у дипломатії, хто надає Україні допомогу – читайте у тексті 24 Каналу.

Дивіться також Активізація росіян біля Бахмута й шлях вступу України до ЄС: хронологія 627 дня війни

06:33, 13 листопада

Південна Корея допоможе Україні з виробництвом дронів

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що Південна Корея допоможе Україні виробляти більше безпілотників високої якості.

"Маємо хороший контакт з виробниками дронів. Зв'язуємо їх з нашими виробниками. Дронів буде більше, і вони будуть вищої якості", – сказав посадовець.

06:31, 13 листопада

Ймовірність перемовин з Росією

Німецький канцлер Олаф Шольц назвав єдину умову, за якої переговори з Путіним важливі. Щоб почались перемовини, Росія має вивести війська з України.

00:31, 13 листопада

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив, що країна планує подвоїти допомогу України у 2024 році. Замість 4 Україні нададуть 8 мільярдів євро.