Україна чинить опір повномасштабній російській агресії уже 627 днів. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.

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06:12, 12 листопада

В України та Росії є певний паритет за снарядами калібру 155 міліметрів

Михайло Подоляк розповів, що обсяг ракет у Росії в минулому році був набагато більшим, аніж зараз. Водночас країна-терористка, звичайно, продовжує вкладати гроші у їхнє виробництво. Подоляк також розповів, у чому в України та Росії є певний паритет. Мовиться про снаряди.

За його словами, на цьому етапі повномасштабної війни явно відчувається власне снарядне вирівнювання. Водночас Україні потрібно набагато більше ракет.

06:09, 12 листопада

Що буде після ухвалення рішення про переговори про вступ України

Катаріна Матернова – пані посол ЄС в Україні – розповіла, що звіт, який Єврокомісія оприлюднила 8 листопада, має багато аспектів. Загалом є є 35 розділів для переговорів. Вони об'єднані в 6 кластерів.

Якщо у грудні ухвалять позитивне рішення про початок переговорного процесу, то наступним кроком стане отримання переговорного мандату.

06:06, 12 листопада

Стефанішина пояснила, чому питання "російської меншини" немає у переговорах з ЄС

Єврокомісія заявила, що Україні необхідно реформувати законодавство у питанні нацменшин. Ольга Стефанішина відповіла, чи мовиться тут про російську.

Вона заявила, що під час розмов щодо забезпечення прав меншин не постає питання захисту "російської меншини".

В Україні немає російської меншини. ЇЇ не існує! Немає жодної юридично оформленої спільноти, яка б ідентифікувала себе як російська меншина,
– пояснила вона.