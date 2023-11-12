06:12, 12 листопада

Михайло Подоляк розповів, що обсяг ракет у Росії в минулому році був набагато більшим, аніж зараз. Водночас країна-терористка, звичайно, продовжує вкладати гроші у їхнє виробництво. Подоляк також розповів, у чому в України та Росії є певний паритет. Мовиться про снаряди.

За його словами, на цьому етапі повномасштабної війни явно відчувається власне снарядне вирівнювання. Водночас Україні потрібно набагато більше ракет.