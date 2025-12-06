Голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко розповів про наслідки восьмої масованої атаки росіян на енергосистему України в ефірі "Ми – Україна", передає 24 Канал.
Що відомо про російські удари по енергооб'єктах Укренерго?
За словами чиновника, агресор випустив понад 700 ракет і дронів. Захисникам вдалося перехопити більшість ворожих засобів. Водночас багато з них таки досягли своєї мети.
Внаслідок російської атаки є ураження об'єктів генерації ДТЕК та багато підстанцій "Укренерго".
Ворожі удари ускладнили роботу електромереж і погіршили подачу світла. Кількість погодинних відключень електроенергії по всій Україні зросла.
Зайченко підкреслив, що традиційно складною залишається ситуація в прифронтових і прикордонних з Росією областях. Там ворог використовує більшу кількість засобів – звичайних FPV-дронів та артилерії.
Нагадаємо, що у ніч проти 6 грудня противник обстріляв об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.
Які наслідки ворожого обстрілу України 6 грудня?
- Росія вдарила по цивільних об'єктах у Дніпрі, знищивши склади з марлею, бинтами та шинами, що спричинило масштабну пожежу. Для ліквідації пожежі залучено авіацію ДСНС, сотню рятувальників та десятки одиниць техніки.
- В Укрзалізниці розповіли про пошкодження вузлової станції Фастів та приміського рухомого складу. На щастя, обійшлося без постраждалих, але рух потягів ускладнено.
- Пошкоджено понад два десятки будинків на Київщині, Дніпропетровщині, Житомирщині та Львівщині. Поранені щонайменше 8 людей.