Голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко розповів про наслідки восьмої масованої атаки росіян на енергосистему України в ефірі "Ми – Україна", передає 24 Канал.

Що відомо про російські удари по енергооб'єктах Укренерго?

За словами чиновника, агресор випустив понад 700 ракет і дронів. Захисникам вдалося перехопити більшість ворожих засобів. Водночас багато з них таки досягли своєї мети.

Внаслідок російської атаки є ураження об'єктів генерації ДТЕК та багато підстанцій "Укренерго".

Ворожі удари ускладнили роботу електромереж і погіршили подачу світла. Кількість погодинних відключень електроенергії по всій Україні зросла.

Зайченко підкреслив, що традиційно складною залишається ситуація в прифронтових і прикордонних з Росією областях. Там ворог використовує більшу кількість засобів – звичайних FPV-дронів та артилерії.

Нагадаємо, що у ніч проти 6 грудня противник обстріляв об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

Які наслідки ворожого обстрілу України 6 грудня?