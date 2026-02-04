Цією інформацією він поділився в інтерв'ю France TV.
Які втрати України на війні?
Президент Володимир Зеленський заявив, що офіційні втрати України у війні з Росією становлять 55 000 солдатів.
Офіційно на полі бою кількість убитих солдатів, чи то кар'єрні солдати, чи люди, які були мобілізовані, становить 55 000. Є велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти,
– зазначив він.
У лютому минулого року він називав цифру 46 тисяч, а поранених – 380 тисяч.
Різниця у втратах України й Росії суттєва
За даними Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні, опублікованому 27 січня, майже 1,2 мільйона російських та близько 600 тисяч українських військових загинули, були поранені або зникли безвісти. Тобто загалом ідеться про майже 1,8 мільйона втрат з обох сторін.
За оцінками Центру, від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року загинули майже 325 тисяч російських військових. При цьому просування Росії на фронті залишається вкрай повільним. У деяких районах російські війська просуваються лише на 15 – 70 метрів на день.
Із січня 2024 року Росія захопила близько 1,5 відсотка території України та наразі контролює приблизно 20 відсотків країни.
Розвідка Британії навела колосальну різницю у втратах України та Росії у битві за Куп'янськ. Російська армія втратила у 27 разів більше особового складу. Про це Міноборони країни сповістило британських посадовців на закритому брифінгу.