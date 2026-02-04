Цією інформацією він поділився в інтерв'ю France TV.

Дивіться також "Наша позиція дуже чітка": Зеленський розповів проміжні деталі тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі

Які втрати України на війні?

Президент Володимир Зеленський заявив, що офіційні втрати України у війні з Росією становлять 55 000 солдатів.

Офіційно на полі бою кількість убитих солдатів, чи то кар'єрні солдати, чи люди, які були мобілізовані, становить 55 000. Є велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти,

– зазначив він.

У лютому минулого року він називав цифру 46 тисяч, а поранених – 380 тисяч.

Різниця у втратах України й Росії суттєва