Про це пише 24 Канал. Відповідну заяву головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський зробив в інтерв'ю LB.ua.

Яких втрат зазнали Україна та Росія у 2025 році?

За словами головнокомандувача, ситуація з особовим складом на фронті покращується.

Ми знаємо, скільки людей знаходяться на передньому краю. І цей облік ведеться від нижнього рівня – від роти й завершуючи Генеральним штабом. Ми відкриємо будь-яку електронну карту і побачимо, скільки людей на тій або інший позиції,

– зазначив Сирський.

Він розповів, що кількість українських втрат зменшилася на 13% у 2025 році. Водночас рівень втрат противника значно збільшився.

"Хочу зазначити, що за два роки – 2024 та 2025 роки – втрати противника склали понад 850 000 особового складу. Мається на увазі всіх втрат – і вбитих, і поранених", – каже головнокомандувач. За словами Сирського, це свідчить про ефективність бойових дій.

Що відомо про втрати ворога останнім часом?