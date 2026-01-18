Про це пише 24 Канал. Відповідну заяву головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський зробив в інтерв'ю LB.ua.
Яких втрат зазнали Україна та Росія у 2025 році?
За словами головнокомандувача, ситуація з особовим складом на фронті покращується.
Ми знаємо, скільки людей знаходяться на передньому краю. І цей облік ведеться від нижнього рівня – від роти й завершуючи Генеральним штабом. Ми відкриємо будь-яку електронну карту і побачимо, скільки людей на тій або інший позиції,
– зазначив Сирський.
Він розповів, що кількість українських втрат зменшилася на 13% у 2025 році. Водночас рівень втрат противника значно збільшився.
"Хочу зазначити, що за два роки – 2024 та 2025 роки – втрати противника склали понад 850 000 особового складу. Мається на увазі всіх втрат – і вбитих, і поранених", – каже головнокомандувач. За словами Сирського, це свідчить про ефективність бойових дій.
Що відомо про втрати ворога останнім часом?
За даними Генштабу ЗСУ, за добу 17 січня росіяни втратили 830 військових. З початку вторгнення Росія втратила близько 1 226 420 осіб, 11 571 танків, 23 919 бойових броньованих машин, 36 294 артилерійські системи, 1 616 РСЗВ.
До слова, Сержант 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк в ефірі 24 Каналу розповів, що холод і відкриті поля роблять російські штурми ризикованішими. За його словами, через зиму противник часто змушений рухатися по відкритій місцевості, бо посадки "голі" й не дають укриття, а це робить штурмовиків помітною ціллю.