Загибель великої кількості громадян Росії, втім, не змушують диктатора зупиняти війну. Так, наприклад, окупанти продовжують штурмувати Куп'янськ, хоча там рівень російських втрат до українських становить 27 до 1, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Які втрати Росії у війні на 18 грудня 2026 рік?

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила

особового складу – близько 1 226 420 (+830) осіб;

танків – 11 571 (+5);

бойових броньованих машин – 23 919 (+5);

артилерійських систем – 36 294 (+33);

РСЗВ – 1 616 (+1);

засоби ППО – 1 278 (+0);

літаків – 434 (+0);

гелікоптерів – 347;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 109 450 (+845);

крилаті ракети – 4 163 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 74 706 (+105);

спеціальна техніка – 4 044 (+0).

Втрати ворога у війні на 18 січня 2026 рік / Фото Генштаб

Що відомо про останні влучні удари по окупантах?