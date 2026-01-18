Гибель большого количества граждан России, впрочем, не заставляют диктатора останавливать войну. Так, например, оккупанты продолжают штурмовать Купянск, хотя там уровень российских потерь к украинским составляет 27 к 1, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Какие потери России в войне на 18 декабря 2026 года?

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

личного состава – около 1 226 420 (+830) человек;

танков – 11 571 (+5);

боевых бронированных машин – 23 919 (+5);

артиллерийских систем – 36 294 (+33);

РСЗО – 1 616 (+1);

средства ПВО – 1278 (+0);

самолетов – 434 (+0);

вертолетов – 347;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 109 450 (+845);

крылатые ракеты – 4 163 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 74 706 (+105);

специальная техника – 4044 (+0).

Потери врага в войне против Украины на 18 января 2026 год / Фото Генштаб

Что известно о последних точных ударах по оккупантам?