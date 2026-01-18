Гибель большого количества граждан России, впрочем, не заставляют диктатора останавливать войну. Так, например, оккупанты продолжают штурмовать Купянск, хотя там уровень российских потерь к украинским составляет 27 к 1, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
Какие потери России в войне на 18 декабря 2026 года?
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:
- личного состава – около 1 226 420 (+830) человек;
- танков – 11 571 (+5);
- боевых бронированных машин – 23 919 (+5);
- артиллерийских систем – 36 294 (+33);
- РСЗО – 1 616 (+1);
- средства ПВО – 1278 (+0);
- самолетов – 434 (+0);
- вертолетов – 347;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 109 450 (+845);
- крылатые ракеты – 4 163 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 74 706 (+105);
- специальная техника – 4044 (+0).
Потери врага в войне против Украины на 18 января 2026 год / Фото Генштаб
Что известно о последних точных ударах по оккупантам?
- Силы обороны Украины попали по объектам ПВО врага в Крыму. В районе Донецка украинские военные уничтожили склад беспилотных летательных аппаратов.
- Украинские дроны атаковали полигон "Капустин Яр" в Астраханской области, где запускают баллистические ракеты средней дальности из комплекса "Орешник".
- Оккупированные территории Запорожья и Херсонщины остались без света из-за атак, обесточены 450 населенных пунктов Херсонской области. В Мелитополе зафиксировали странный световой столб, вероятно, из-за возгорания подстанции.