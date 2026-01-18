Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный обозреватель Денис Попович, уточнив, что говорится о Степногорске и местности, которая прилегает к бывшему Каховскому водохранилищу, которое исчезло после подрыва россиянами дамбы.

Смотрите также Цели меняются: почему россиян стягивают в Гуляйполь и чем это грозит Запорожью

Чем опасен захват врагом Степногорска?

Вокруг Степногорска продолжаются бои, "серая зона" зашла за пределы этого населенного пункта. Враг пытается продвинуться выше в сторону реки Конка. Российские войска, со слов военного обозревателя, пробуют создать себе позиции для обстрела ствольной артиллерией Запорожья.

Какая ситуация в районе Степногорска: смотрите на карте

В населенном пункте Степногорск есть господствующие высоты. Местность этого поселка характеризуется холмами. По словам Поповича, если россиянам там удастся закрепиться и разместить свою артиллерию, то Запорожью и его окрестностям будет угрожать большая опасность артобстрела.

Когда летит КАБ или ракета, то есть сигнал воздушной тревоги, можно спрятаться. Если в Степногорске враг разместит пушки, ствольную артиллерию, то для Запорожья это очень серьезная опасность, потому что об артобстреле нет предупреждений, будет открыт огонь,

– подчеркнул Попович.

Обратите внимание! Открыт сбор на приобретение автомобиля для работы дронаров 68-й отдельной Егерской бригады на Покровском направлении. Приобщиться можно донатом на номер карты: 4874 1000 2306 3947 или отсканировав указанный ниже QR-код. Цель сбора – 550 тысяч гривен. Уже удалось собрать более 270 тысяч.

Что происходит на Запорожском направлении?