Детали операции рассказал украинский президент Владимир Зеленский.

Смотрите также Украина стремится ликвидировать по 200 россиян на каждый квадратный километр продвижения, – Федоров

Что атаковала СБУ?

По словам президента Украины, бойцы Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины атаковали штаб российской ФСБ и зенитный комплекс "Панцирь-С1" на нашей временно оккупированной территории Херсонской области.

Согласно обнародованной информации, в результате подобной операции украинских воинов россияне понесли ощутимые потери, пока известно об ориентировочно сотне ликвидированных и раненых оккупантов, однако точное количество не указывают.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Россияне должны чувствовать, что эту свою войну они должны завершать. Украинские санкции средней и дальней дистанций продолжат работать,

– резюмировал президент.

Операция бойцов СБУ в Херсонской области: смотрите видео

Справочно. По данным Генштаба ВСУ, потери России за минувшие сутки достигли ориентировочно 910 военных и десятки единиц техники. Общие потери противника среди личного состава с момента полномасштабного вторжения в Украину составляют около 1 352 980 оккупантов.