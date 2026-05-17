Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире 24 Канала рассказал, что Силы обороны Украины удачно поработали на оккупированных территориях. Под Мариуполем было сожжено 2 бензовоза, а также под атакой оказался Бердянский порт.

Куда поразили СОУ на оккупированных территориях?

Резонанс внутри ВОТ вызвали несколько иные события. Как рассказал руководитель Центра изучения оккупации, 16 мая возле поселка Безымянное (между Мариуполем и Новоазовском) дрон прилетел во вражеский "Урал".

Он выгорел дотла. Это ярко продемонстрировало то, насколько Украина уже контролирует трассу, которая является сухопутным коридором в Крым и делает это не только от Мариуполя, а от Новоазовска, фактически от границы,

– объяснил Андрющенко.

Под ударом оказался и Бердянский порт (Запорожская область). По словам руководителя Центра изучения оккупации, был поражен пришвартованный сухогруз, который доставил военное оборудование.

"Это остановит и военную логистику, и грабеж на оккупированных территориях. Россияне расслабились до такого уровня, что из Ейска в Мариуполь на линии стоит танкер, который перевозит топливо для военных нужд прямо в порт, не выключая транспондеры. СОУ дали на это свой ответ", – отметил Андрющенко.

Сначала судно было атаковано днем, дроны залетели прямо в трюм. Впоследствии, уже ночью, добили его, ударив в рубку. Со слов Андрющенко, баржа превращена в металлолом. Кроме того, начались удары по кранам, которые расположены в портах на оккупированных территориях, чтобы россияне не могли проводить погрузочно-разгрузочные работы.

В портах в Бердянске и Мариуполе очень нервное состояние. Там поняли, что с работой портов можно прощаться, портовикам придется искать в оккупации другую работу,

– подытожил Андрющенко.