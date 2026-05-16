Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, как удалось поразить российский сухогруз и почему оккупанты не смогли этому помешать. Напомним, что Силы беспилотных систем также поразили самолет-амфибию Бе-200 и вертолет Ка-27 на территории России.

Что произошло в Бердянске?

"В сухогруз по меньшей мере было три попадания. В Бердянске все в шоке, потому что россияне сначала пытались сбить то, что надо поражать ракетами, из пулемета. В итоге появились прекрасные черные облака над портом и над судами, которые там пришвартованы. Это довольно ярко демонстрирует то, что там произошло", – отметил руководитель Центра изучения оккупации.

В порту Бердянска 14 мая было поражено судно с военным грузом, которое было пришвартовано. Это, по словам Андрющенко, чисто военная операция России. Предположительно судно пришло из Ейска – оттуда очень часто выходят корабли именно с таким грузом, потому что там есть полигон, где тренируются военные ПВО.

Обратите внимание! В Генштабе сообщили, что украинские силы в оккупированном Бердянске Запорожской области нанесли удары по суду-сухогрузу с боекомплектом.

"Оккупанты привыкли, что такого не было. Это очень важно, потому что почти первое за 2026 год 100% поражение военного судна, которое было пришвартовано. Поезда поражались, а суда – еще нет", – подчеркнул он.

Сейчас в Бердянске, как заметил он, тишина. Местные оккупационные паблики рассказывают байки, а в чатах все жестко вычищается.

То, что там на самом деле сейчас происходит, нельзя рассказать так, чтобы не засветить наши источники. Но, поверьте, результаты гораздо лучше, чем можно было ожидать,

– отметил Андрющенко.

Во время дроновой атаки не было фактически реального противодействия с земли со стороны оккупантов. Украинские дроны, по его словам, планировали, спокойно целились. Украинские силы даже не ожидали, что все будет так спокойно.

"В то же время россияне не ожидали такого удара. Как только закончилась вражеская атака на Украину ночью 14 мая, сразу появилось сообщение от россиян, что возможно завтра будет обмен. Они снова разыгрывают карту, чтобы прикрыться обменами и чтобы мы не били в ответ. Поэтому, возможно, из-за этого оккупанты не ожидали и немножко расслабились по линии фронта", – объяснил Петр Андрющенко.

Стоит знать. Роберт Бровди "Мадьяр" сообщил об ударах, которые удалось осуществить ночью 15 мая Силам беспилотных систем. В частности было нанесено 55 огневых поражений по 23 военным целям и объектам как в России, так и на оккупированных территориях. В частности был поражен на российской территории самолет Бе-200 и вертолет Ка-27 в Морском, РК "Тор-М2", а также учебный центр на Луганщине, ЗРГК "Панцирь-С1" в Крыму, корабль-сухогруз с БК на Запорожье.



Всего в течение декабря 2025-го – мая 2026-го было ликвидировано 153 единицы вражеского ПВО: ЗРК – 108 единиц, РЛС – 39 единиц, РЭБ – 6 единиц.

Руководитель Центра изучения оккупации отметил, что удар по сухогрузу в Бердянске – это новая страница по успешным ударам по российским кораблям. Ранее такую страницу открыли по атакам по вражеским поездам. Сейчас уже поражены десятки тепловозов, поездов.

Однако с кораблями, по его мнению, другая история, особенно с гражданскими баржами. В частности на фоне того, что российские суда спокойно курсируют между российскими портами и портами, в частности в Мариуполе и Бердянске. Единственный способ прекратить это, как считает Андрющенко, это введение прямых санкций с территории Украины.

Что происходит на оккупированных территориях?

Как сообщили в Институте изучения войны, российских военкоров очень поразили удары украинских дронов Hornet по автоцистернам и российской военной технике на трассе Т-0509 Мариуполь – Донецк неподалеку Мариуполя. Кроме того, украинские БпЛА атаковали трассу М-30 Горловка – Пантелеймоновка – Ясиноватая – Донецк. Из-за этого была значительно затруднена логистика россиян и перемещение гражданского транспорта.

Z-военкоры заметили, что в 2024 и 2025 годах эта трасса была значительно безопаснее для россиян. Их обеспокоенность также вызывает, что вражеский РЭБ может влиять на украинские дроны только если они применяются без Starlink, или если не успевают автоматически навести цель. Россияне опасаются, что в течение 6 – 12 месяцев украинские военные смогут полностью автоматизировать Hornet.

Также по словам Владимира Зеленского, украинская разведка узнала о намерениях россиян относительно оккупированных украинских территорий. Враг планирует разграбить и деиндустриализировать южные области страны так же как регион Донбасса.

Кроме того, оккупанты хотят увеличить добычу таких полезных ископаемых как титан, литий, тантал, ниобий, циркон, молибден и графит на 18 месторождениях. В то же время как отметил украинский президент, наша страна готова сопротивляться такому мародерству.