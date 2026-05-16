Об этом свидетельствуют соответствующие спутниковые кадры, которые показали аналитики группы AviVector.

Какие последствия удара по аэродрому?

Несмотря на нанесенный удар, спутниковые снимки не свидетельствуют об эвакуации российской авиации с аэродрома. На территории объекта, по-прежнему, находятся самолеты, а техническое обслуживание авиационной техники, по имеющимся данным, продолжается.



Результаты работы украинских военных в Ейске / AviVector

Последствия ночного поражения аэродрома Ейск в Краснодарском крае силами беспилотных систем ВС Украины. Полностью уничтожен один из самолетов Бе-200ПС,

– говорится в сообщении.

"Милитарный" пишет, что во время соответствующей атаки украинские беспилотники также, вероятно, пытались поразить вертолет Ка-27, однако подтвержденной информации о потенциальных последствиях этого удара по состоянию на сейчас нет.

Что известно о Бе-200ПС?

Бе-200ПС это реактивный самолет-амфибия, способен выполнять полеты как с наземных аэродромов, так и с водной поверхности. Хотя его основное назначение это поисково-спасательные операции, однако Россия использует их и для разведки.

Также противник активно применяет подобный самолет для быстрой переброски личного состава в прибрежные районы. Известно, что этот тип является довольно редким, ведь всего было создано ориентировочно 20 подобных машин.

Сейчас в распоряжении Министерства обороны России и морской авиации находится сейчас только 3 таких борта, поэтому из-за ограниченного количества изготовленных самолетов каждая потеря Бе-200ПС может стать ощутимой для российской авиации.

Что сообщали о последствиях атаки?

Накануне командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил о поражении вражеского самолета-амфибии Бе-200 "Альтаир" в российском Ейске, расположенного в 70 километрах от оккупированного Мариуполя.

В общем сообщали о 55 огневых поражений по 23 военным российским целям на оккупированных территориях и вглубь страны. Также атаковали ЗРК "Тор-М2" в Луганской области и ЗРГК "Панцирь-С1" в пока оккупированном Крыму.

Кстати, по данным вышеупомянутого ресурса AviVector, в составе российской стратегической авиации сейчас насчитывается 18 бомбардировщиков Ту-160, хотя в боевых вылетах регулярно участвуют только 7 таких бортов, поскольку остальные находятся на разных этапах ремонта и модернизации.