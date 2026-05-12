В каком состоянии российские борта?

Данные аналитического ресурса AviVector, который отслеживает перемещение авиации по открытым источникам, свидетельствуют, что только 7 Ту-160М из 18 постоянно участвуют в боевых вылетах, взлетая с авиабазы "Украинка" на Дальнем Востоке.

Справочно. Ту-160 – это сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, предназначен для нанесения ударов на межконтинентальные расстояния. Соответствующий самолет был разработан еще во времена СССР.

Также они вылетают с авиабазы "Энгельс-2", которая является основным пунктом, где бомбардировщики снаряжают ракетами перед ударами по Украине. Эта база неоднократно подвергалась атакам украинских беспилотников с 2022 года.

Еще ориентировочно от 7 до 9 вышеупомянутых бортов регулярно находятся в мастерских Казанского авиационного производственного оборудования. Известно, что там самолеты проходят модернизацию, ремонт или же на разных этапах достройки.

Как модернизируют самолеты?

Недавно обнародованные спутниковые кадры свидетельствуют, что стратегический бомбардировщик Ту-160 с бортовым номер 8-04 "Дейнекин" завершил модернизацию до версии Ту-160М, в целом работы продолжались около 5 лет.

Сейчас подтверждено существование не менее 6 модернизированных Ту-160 М и 3 новых самолетов версии Ту-160М2. О намерении возобновить серийное производство этих бомбардировщиков Россия заявила еще в середине 2010-х годов.

Строительство нового производственного корпуса на Казанском авиационном заводе началось в 2020 году. По оценкам экспертов, полноценно он мог заработать только в начале 2026 года, но темпы выпуска пока неизвестны.



Спутниковые кадры бомбардировщиков на Борисоглебском аэродроме / Defence Blog

Defence Blog констатирует, что самолеты одновременно выполняют боевые задачи, проходят модернизацию и пополняются. Это свидетельствует о нагрузке на Казанский авиазавод, который фактически совмещает производство и ремонт.

Но точно неизвестно, или завершение модернизации самолета "Дейнекин" свидетельствует об ускорении программы, или только отражает реальный темп работ. Точно будет известно после появления следующих модернизированных бортов.

Какие потери понесет российская авиация?

Недавно на военном аэродроме "Шагол" в Челябинске, расположенном за 1,7 тысячи километров от государственной границы, атаковали по меньшей мере 4 российских истребителя, в частности речь идет о двух Су-57 и одном Су-34.

Ранее атаковали вертолеты Ми-28 и Ми-17 на взлетно-посадочной площадке в Воронежской области во время их заправки и осмотра. Объект расположен на глубине более 150 километров от линии боевого соприкосновения.

В начале апреля 20-летний российский контрактник поджег военную технику в российском Мурманске. В частности речь идет о самолете и трех вездеходах. В результате был нанесен ущерб на 2,5 миллиона рублей.